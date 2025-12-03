Al via la fase conclusiva del progetto PNRR – Linea A di Amaie Energia e Servizi

Il progetto presentato dal bacino sanremese per l’accesso ai fondi del PNRR – M2C1.1.11.1 – Linea A, dedicato al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, entra nella sua fase conclusiva.

Dopo l’attuazione nei comuni di Pietrabruna, Civezza, Badalucco e Taggia, Amaie Energia e Servizi (AES) si prepara a completare l’intervento con la collocazione delle nuove Ecoisole informatizzate nei comuni di Sanremo, Terzorio e Santo Stefano al Mare.

L’attività di posa inizierà il 15 dicembre 2025 e si protrarrà fino al 31 maggio 2026, seguendo un cronoprogramma fitto e articolato. A Sanremo si partirà dalla settimana antecedente le festività natalizie, con l’installazione delle Ecoisole nei quartieri a maggiore densità abitativa, per poi spostarsi progressivamente verso le periferie. La priorità sarà data alle utenze domestiche, mentre prima dell’estate si tornerà nelle zone centrali e della “movida”, così da raggiungere anche le utenze non domestiche, particolarmente numerose in quelle aree. In parallelo, verranno completate le installazioni anche nei comuni di Santo Stefano al Mare e Terzorio.

Accanto alla posa delle nuove attrezzature, AES ha previsto un’intensa attività di comunicazione per accompagnare i cittadini nel cambiamento. Aggiornamenti sull’app Junker, sul sito aziendale e sulle pagine social saranno affiancati da informative dedicate, volantini e flyer distribuiti direttamente agli indirizzi delle utenze. L’obiettivo è garantire un’informazione capillare e chiara sulle modalità di utilizzo delle Ecoisole informatizzate, così da favorire un passaggio graduale e consapevole al nuovo sistema.

Il progetto rappresenta un passo significativo verso una gestione dei rifiuti più moderna ed efficiente, in linea con gli standard di sostenibilità ambientale promossi dal PNRR. Le nuove Ecoisole informatizzate consentiranno ai cittadini di conferire i rifiuti in modo flessibile, disponibile 24 ore su 24, e tracciabile, migliorando la qualità della raccolta differenziata e contribuendo a un territorio più pulito e rispettoso dell’ambiente.

Con questa fase conclusiva, Amaie Energia e Servizi conferma il proprio impegno nel rendere la raccolta dei rifiuti un servizio innovativo e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze delle comunità locali e di proiettare il bacino sanremese verso un futuro più attento alla tutela del territorio.