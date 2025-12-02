Sanremo celebra la fotografia: grande successo per la 12esima edizione del "Memorial Pavan" (Foto)

Una domenica di grande fotografia quella appena trascorsa, con la presenza di fotografi provenienti da tutto il nord Italia, in una cornice di notevole prestigio come Palazzo Roverizio, chiude la dodicesima edizione del Concorso Fotografico Nazionale "Memorial Pavan" - Città di Sanremo, evento con patrocinio del Comune di Sanremo e della UIf (Unione Italiana Fotoamatori).

Esposte le opere vincitrici e premiate di questa edizione, che ha visto la partecipazione di 104 autori provenienti da tutta italia per un numero di opere superiore alle 1100 fotografie.

L'altissimo livello delle opere premiate e ammesse, rappresenta la conferma che il "Memorial Pavan" - Città di Sanremo, è da più parti riconosciuto tra i più rilevanti eventi dedicati alla fotografica amatoriale italiana di qualità.

Alla presenza del presidente UIF Bruno Oliveri, dei segretari provinciali liguri UIF, Biggio Roberto, Lucchinelli Valentina e Pavan Fabio sono stati premiati autori provenienti da tutta Italia per le categorie: tema libero colore, tema libero b&n e tema obbligato "Il regno vegetale e dei funghi". Ottimo anche il livello degli autori più giovani che hanno presentato una interessante produzione fotografica sia nella categoria Under 30 che in quella Under 18.

Da segnalare anche la graditissima visita, nel corso dell'evento, dell'Assessore alla Cultura, l'avv. Enza Dedali e del consigliere comunale, il dott. Gianni Mascelli.

Oltre al doveroso ringraziamento rivolto al Comune di Sanremo per la messa a disposizione degli splendidi spazi di Palazzo Roverizio ed alla professoressa Erica Martini (curatrice dell'organizzazione di Palazzo Roverizio), non possiamo dimenticare quelle attività che ci hanno accompagnato senza indugio lungo queste dodici edizioni, un grosso grazie va agli sponsor tecnici Laowa Italia, Foto Video Renata e Photocity e alle realtà di qualità del nostro territorio come l'Hotel Nazionale di Sanremo, l'Olio Roi, il Quintessenza Restaurant, il Pane di Triora, la BB Dolciaria e la Premiazioni Elebi.

A seguire i vincitori ed i premiati di questa dodicesima edizione (proclamati dalla giuria tecnica composta da Fulvio De Faveri, Walter Nobile, Giuliano Tinelli, Mauro Vigorosi e Pavan Fabio) che anche quest'anno sono diventati i protagonisti di un calendario (a tiratura limitata) realizzato dagli organizzatori e consegnato ai partecipanti presenti e che verrà spedito prossimamente ai premiati che sono stati impossibilitati a partecipare:

VINCITORE ASSOLUTO

Adriano Boscato (provincia di Vicenza)

TEMA LIBERO COLORE

PRIMO CLASSIFICATO

Fausto Ligas (provincia di Lecco)

SECONDO CLASSIFICATO

Daniele Romagnoli (provincia di Ferrara)

TERZO CLASSIFICATO

Antonio Duilio Puosi (provincia di Lucca)

SEGNALATE LE OPERE DI

Eòisa Aymar (provincia di Genova)

Giacomo Sottocasa (provincia di Imperia)