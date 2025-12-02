Monaco si accende di magia: il Principe Alberto e la Principessa Charlene alla cerimonia delle luminarie (Foto)

Un’atmosfera da fiaba ha avvolto il Principato di Monaco sabato scorso in occasione della tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie natalizie. Alla presenza del Principe Alberto II, della Principessa Charlene e dei loro figli, la città si è illuminata dando ufficialmente il via alle festività più attese dell’anno. Le strade, le piazze e il porto si sono trasformati in un vero e proprio scenario incantato, tra luci scintillanti, decorazioni spettacolari e installazioni ispirate al mondo dei sogni. Un appuntamento che ogni anno richiama tantissimi residenti e visitatori, pronti a lasciarsi trasportare dall’emozione e dalla magia del Natale.

Particolarmente coinvolti, come sempre, i più piccoli, che hanno vissuto il momento dell’accensione con occhi pieni di stupore. Accanto ai loro genitori, i figli dei Principi hanno partecipato con entusiasmo all’evento, salutando il pubblico e condividendo l’emozione del conto alla rovescia che ha preceduto l’illuminazione ufficiale. Il Principato, già noto per il suo fascino elegante e raffinato, si è così vestito di una luce ancora più suggestiva, regalando scorci mozzafiato e creando un’atmosfera calda e accogliente. Le luminarie accompagneranno cittadini e turisti per tutto il periodo delle feste, tra mercatini natalizi, concerti, eventi per famiglie e iniziative dedicate ai bambini.

Un momento simbolico, quello dell’accensione, che rappresenta non solo l’inizio delle celebrazioni natalizie, ma anche un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e riscoprire il valore della comunità. E a Monaco, ancora una volta, la magia del Natale ha illuminato i cuori di grandi e piccoli.