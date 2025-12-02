Bordighera si accende per l’Immacolata: quattro giorni di luci, arte, musica e tradizione

Il prossimo weekend dell’Immacolata è l’occasione giusta per vivere Bordighera tra luci, musica, arte e tradizioni. Dal 5 all’8 dicembre, il centro storico e la città sono al centro di un programma ricco di appuntamenti, pensati per creare quella magica atmosfera natalizia che incanta grandi e piccoli.

5–7 dicembre: Mercatini di Natale

Tra luci scintillanti, artigianato locale, originali idee regalo e prodotti tipici, i Mercatini di Natale rinnovano la loro tradizione nel centro storico.

6 dicembre: Arte nei Caruggi

Una giornata dedicata alla creatività: artisti espongono le loro opere tra i caruggi di Bordighera alta, dove il talento è di casa e si racconta.

6 dicembre, Fughe di Teatro e di Umorismo a Bordighera: “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”

La stagione teatrale "Fughe di Teatro... e Umorismo" è al via con il celebre testo di Tom Stoppard, al Palazzo del Parco: i personaggi minori dell'"Amleto" prendono la scena in un vortice di domande, giochi di parole e paradossi, tra comicità e riflessione esistenziale. Pannofino, Acquaroli e Sassanelli guidano con maestria il pubblico tra le trame secondarie della più celebre opera di Shakespeare.

7 dicembre: Melodie nelle vie

Le note dal vivo nelle vie del centro città disegnano un percorso musicale diffuso tra piccoli palcoscenici a cielo aperto, per un pomeriggio di festa gioioso e accogliente.

8 dicembre: Voice of Joy – Concerto Gospel

Energia, spiritualità e tanto ritmo aspettano il pubblico all'ex Chiesa Anglicana con Voice of Joy - Concerto Gospel, per entrare insieme nel periodo più atteso dell'anno.

Dal 7 dicembre: Presepi a Bordighera

I presepi, simbolo di tradizione e fratellanza, tornano protagonisti a Borghetto San Nicolò e nel centro storico di Bordighera fino a gennaio, per momenti di riflessione e suggestione.