Eco Zetto riapre i cancelli in Valle Armea

L’impianto Eco Zetto, situato in Valle Armea, annuncia ufficialmente la riapertura delle proprie attività di discarica e riciclo, rivolte sia ai clienti privati sia alle imprese del territorio.

Dopo un periodo di sospensione, da oggi è nuovamente possibile accedere agli impianti per conferire materiali e detriti, con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente e sicuro per la comunità locale.

La direzione di Eco Zetto ha diffuso una nota informativa indirizzata alle testate giornalistiche e agli operatori del settore, sottolineando l’importanza della collaborazione nella divulgazione della notizia a livello comunale e provinciale. La riapertura rappresenta infatti un passo significativo per la gestione sostenibile dei rifiuti e per il supporto alle attività produttive della zona.

L’impianto, da sempre punto di riferimento per il riciclo e la lavorazione dei detriti, si propone di continuare a offrire un servizio qualificato, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle risorse attraverso pratiche di smaltimento e recupero responsabili.

“Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione – si legge nella comunicazione – e invitiamo cittadini e imprese a usufruire dei nostri servizi, certi che la ripresa delle attività possa rappresentare un beneficio concreto per l’intera comunità.”