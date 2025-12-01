Influenza, in Liguria somministrate 265mila dosi in un mese: +150% rispetto al 2024

Una strategia integrata di prevenzione, monitoraggio e gestione clinica nei mesi di maggiore circolazione virale dell’influenza: è questo l’obiettivo della Task Force influenza, il gruppo di lavoro che mette insieme competenze territoriali e ospedaliere, la farmaceutica regionale e il Diar di infettivologia e che coinvolge le strutture del Servizio sanitario regionale, esperti di prevenzione, specialisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e responsabili dell’organizzazione dei servizi.



Le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate dal 1° ottobre al 24 novembre 2025 sono quasi 265.000 (nello stesso periodo, lo scorso anno erano circa 106.000), di cui: 16.808 in Asl 1, 45.755 in Asl 2, 141.800 in Asl 3, 26.100 in Asl 4 e 34.296 in Asl 5.



Gli accessi in Pronto soccorso per polmonite o influenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 23 novembre sono stati 988, contro i 1.227 dello stesso periodo dell’anno 2024.



L’influenza rappresenta ogni anno una delle principali cause di malattia stagionale, con un impatto significativo sulla sanità regionale: aumento degli accessi ai Pronto soccorso e complicanze, in particolare per anziani, immunodepressi e persone con patologie croniche. Per questo Regione Liguria ha scelto di dotarsi di un coordinamento dedicato, capace di prevenire, monitorare e gestire in modo uniforme l’infezione su tutto il territorio regionale.



“Grazie al lavoro della Task Force influenza abbiamo adottato un modello di gestione efficace e uniforme che rafforza la nostra capacità di prevenire, rispondere e proteggere la popolazione in una fase dell’anno particolarmente delicata per la salute pubblica - sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità-. Il gruppo di lavoro ha funzioni strategiche quali ottimizzare la campagna vaccinale, monitorare in modo costante l’andamento epidemiologico, costruire percorsi clinici integrati tra territorio e ospedale, supportare i servizi sanitari nei momenti di maggiore pressione. Quest’anno la Liguria ha scelto di rendere il vaccino antinfluenzale gratuito per tutta la popolazione, un investimento per favorire la prevenzione e ridurre il numero di complicanze e accessi ai servizi sanitari durante il periodo di massima circolazione virale. I dati delle somministrazioni di vaccino sono aumentati e gli accessi in Pronto soccorso per polmoniti e influenza sono diminuiti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e ci dimostrano che abbiamo preso la strada giusta. Inoltre, sono previste vaccinazioni anche allo stadio Ferraris di Genova, dove si vaccinerà il 7 e 14 dicembre in occasione di Sampdoria- Carrarese e Genoa-Inter”.



“Il lavoro della Task Force Influenza ci permette di affrontare la stagione influenzale con una strategia strutturata e condivisa, che integra prevenzione, organizzazione e gestione clinica – sottolinea Barbara Rebesco, direttrice Politiche del Farmaco, Dispositivi Medici e protesica di Regione Liguria-. La parte farmaceutica del protocollo è centrale: garantire disponibilità, tracciabilità e monitoraggio delle coperture vaccinali è essenziale per proteggere i cittadini, soprattutto i più fragili. Abbiamo definito un modello che mette in rete territorio, ospedali e prevenzione, assicurando criteri chiari per il monitoraggio delle vaccinazioni, delle giacenze e della occupazione dei posti letto, per l’uso degli antivirali, e per la gestione dei casi gravi. È un lavoro di sistema che rafforza la capacità della Liguria di rispondere ai picchi di attività con appropriatezza e uniformità su tutto il territorio regionale”



“Il Protocollo influenzale è uno strumento operativo fondamentale per garantire una gestione clinica omogenea in tutta la Liguria – sottolinea Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino-. Definire criteri condivisi per la diagnosi, il ricorso agli antivirali e i percorsi di presa in carico, dal territorio al Pronto soccorso, significa migliorare la qualità delle cure e ridurre le complicanze. Il monitoraggio costante e l’integrazione tra clinici, prevenzione e territorio ci permetterà di affrontare i picchi stagionali in modo sempre più efficace”.



ASL 3, LA PROGRAMMAZIONE EXTRA VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI



Continua la programmazione extra delle vaccinazioni antinfluenzali:



• Martedì 2 dicembre, Stazione Principe, dalle 20.00 alle 22.00, vaccinazione Persone Senza Fissa Dimora in collaborazione con Comunità di Sant'Egidio



STADIO LUIGI FERRARIS



• Sampdoria- Carrarese, domenica 7 dicembre: piazzale Stadio di Marassi, orario 17.00-19.00 (in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive, Ospedale San Martino).



• Genoa-Inter, domenica 14 dicembre: piazzale Stadio di Marassi: orario 14-17 in accesso diretto: vaccinazione antinfluenzale. Appuntamento realizzato in collaborazione con Clinica di Malattie Infettive, Ospedale San Martino, su camper Asl 3.



Inoltre, sono in programma vaccinazioni a Palazzo Tursi e nella partecipata Aster:



• Matitone

• Via Greto di Cornigliano 8

• Via XX Settembre 15

• Via Lungo Bisagno D’Istria 29



PIANO POTENZIAMENTO OSPEDALI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE



Il Servizio sanitario regionale sta predisponendo tutte le misure necessarie per affrontare al meglio il prevedibile aumento degli accessi ai Pronto Soccorso durante le festività natalizie.



Regione Liguria, insieme alle Asl e a tutte le Aziende ed Enti, ai Medici di medicina generale, insieme alle strutture residenziali, sta mettendo punto il piano di sistema per la gestione dei Pronto Soccorso durante le festività natalizie, con particolare attenzione ai ponti di Natale e Capodanno.



Saranno messi a disposizione oltre 135 posti letto a livello regionale.



Inoltre, nei prossimi giorni saranno attivati gli Influenza point: studi dei medici di medicina generale, ambulatori dedicati e Case della Comunità si stanno organizzando e nei prossimi giorni verranno comunicati orari e modalità di accesso.