Ventimiglia: un ledwall ad alta definizione ed uno scanner Qr per il futuro del Teatro comunale

L’Amministrazione Comunale di Ventimiglia prosegue nel percorso di valorizzazione del Teatro Comunale, investendo in attrezzature tecnologiche moderne e funzionali, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza sempre più immersiva. Tra le principali novità un Ledwall di grandi dimensioni ad alta definizione, installato quale fondale palco, che permette non solo scenografie digitali a forte impatto visivo, ma anche l’utilizzo del teatro per proiezioni video, conferenze ed incontri multimediali e uno scanner Qr fisso per la validazione automatica di biglietti ed abbonamenti, al fine di agevolare l’accesso del pubblico durante gli spettacoli, riducendo i tempi d’ingresso e migliorando l’organizzazione generale del teatro.

“Tali interventi si inseriscono nel più ampio progetto dell’Amministrazione volto a restituire al Teatro comunale un ruolo sempre più centrale nella vita culturale della città, rendendolo non solo un luogo di spettacolo, ma anche uno spazio sempre più tecnologicamente avanzato – dichiara l’Assessore alla cultura e all’innovazione tecnologica, Serena Calcopietro. - Abbiamo deciso di destinare parte dei fondi del capitolo di spesa sull’innovazione tecnologica proprio sugli impianti del teatro, con nuovi cavi di rete, mixer e scaler per il controllo del nuovo ledwall da 17 mq, oltre ad uno scanner per la validazione dei biglietti, soprattutto in vista della stagione teatrale. Al fine di ottimizzare l’investimento effettuato, stiamo valutando la predisposizione di un servizio cinematografico in orario pomeridiano o serale, per il quale il nuovo ledwall si presta al meglio, mettendolo inoltre a disposizione di associazioni eventualmente interessate alla proiezione di contenuti di questo tipo. Ventimiglia merita un teatro moderno e al passo con le nuove tecnologie”.