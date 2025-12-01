Vallecrosia, “Sconfinando: un Mosaico di Voci e Sapori” chiude il progetto Mosaico di Frontiera

La rete progettuale di Mosaico di Frontiera – composta da Caritas Intemelia, Comune di Ventimiglia, Diaconia Valdese, Janua Forum, Popoli in Arte e WeWorld, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo – invita la cittadinanza a partecipare all’evento conclusivo del progetto, sabato 6 dicembre 2025 a partire dalle ore 17.00, presso l’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia (Via Colonnello Aprosio 433). La giornata è realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Somaschi e dei Salesiani Don Bosco Vallecrosia

“Sconfinando: un Mosaico di Voci e Sapori” nasce come momento di incontro e condivisione aperto a tutti: una festa culturale e gastronomica che vuole raccontare, in modo semplice e coinvolgente, il percorso di due anni del progetto Mosaico di Frontiera, dedicato al sostegno delle persone migranti, alla sensibilizzazione nelle scuole e alla promozione di iniziative culturali nel territorio intemelio. Un’occasione unica rivolta a tutte le persone che desiderano scoprire, in modo semplice e diretto, storie e sapori che arricchiscono la vita della comunità.

Programma della giornata

Ore 17.00 – Proiezione del film “Si chef! La Brigade” (2023, 97’)

Una commedia brillante e ricca di umanità, campione d’incassi in Francia, ispirata alla storia reale di una chef alle prese con un gruppo di ragazzi in situazioni vulnerabili. Un momento di cinema accessibile a tutti, divertente ma capace di far riflettere.

Ore 18.45 – Sguardo finale su “Mosaico di Frontiera”

Un dialogo aperto per ripercorrere le attività svolte: dall’accompagnamento alle persone migranti ai laboratori con gli studenti, fino agli eventi culturali che hanno coinvolto tutta la comunità. Interverranno rappresentanti delle organizzazioni della rete, delle istituzioni e della società civile.

Ore 20.00 – Cena multietnica preparata dai giovani della Comunità “Gilardi”

Una serata gastronomica speciale, con piatti provenienti dall’estremo Ponente Ligure, dall’Africa occidentale e dal Mediterraneo orientale, cucinati dai minori stranieri non accompagnati ospiti della Comunità Educativa “Gilardi” di Vallecrosia, sotto la guida della chef Terry Prada.

La cena prevede un aperitivo di benvenuto e opzioni vegetariane.

Il menù completo è consultabile al link seguente: https://readymag.website/u175343902/5284581/eventiinprogramma/menu/

Informazioni pratiche

L’ingresso all’intero evento è gratuito, con offerta libera a sostegno delle attività educative e ricreative della Comunità “Gilardi” di Vallecrosia. Per la cena è richiesta la prenotazione fino a esaurimento posti tramite SMS o WhatsApp al numero 347 4311970 (Jacopo Colomba). È disponibile parcheggio interno.



