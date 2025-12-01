Sanremo: Teknoservice, avviata la consegna dei nuovi kit per la raccolta differenziata a Pigna

Avvio delle giornate ufficiali di distribuzione dei kit per il conferimento dei rifiuti, iniziativa inserita nell’ambito del servizio comunale di raccolta differenziata.

La consegna, completamente gratuita, si svolgerà domani, martedì 2, e giovedì 4 dicembre 2025, in Piazza XX Settembre, dalle ore 9.00 alle 14.00.

Durante queste giornate gli utenti avranno la possibilità di ritirare il materiale dedicato alla raccolta differenziata, comprensivo di un opuscolo informativo con tutte le indicazioni utili sul servizio e di un dizionario dei rifiuti, strumento pensato per rendere più semplice e immediato il corretto smistamento dei materiali.

Per il ritiro è necessario che si presenti l’intestatario TARI, munito di codice fiscale. Qualora non fosse possibile partecipare personalmente, è prevista la possibilità di delegare una terza persona compilando l’apposito modulo disponibile sul retro del volantino o sulla pagina dedicata al Comune di Pigna sul sito ufficiale di Teknoservice Italia. Al delegato dovrà essere fornita una copia del codice fiscale, anche in formato fotografico.

Teknoservice ricorda inoltre ai cittadini l’utilità di Junker, l’app gratuita che semplifica la raccolta differenziata e offre informazioni puntuali e sempre aggiornate sui materiali da conferire. Uno strumento digitale che affianca il servizio tradizionale e contribuisce a migliorare la qualità della raccolta.

Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti, è possibile contattare il servizio clienti attraverso i canali ufficiali: sito web www.teknoserviceitalia.com, email bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com, social @bacinoventimigliese e @teknoserviceitalia, Numero Verde 800.508.999 attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, oppure tramite WhatsApp al numero 340.8572681.

Teknoservice invita tutti gli utenti a partecipare alla distribuzione, sottolineando come questo gesto rappresenti un passo importante per migliorare la qualità del servizio e promuovere una gestione più responsabile dei rifiuti sul territorio.