Sanremo, al plesso di Valle Armea torna “Orienta-Benessere” per studenti sociosanitari e turistici

In questa settimana, presso il plesso di Valle Armea che ospita i corsi di studio Tecnico Turistico e Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale, si svolgerà l’ormai consueta attività di “Orienta-Benessere”, un progetto di orientamento formativo nato alcuni anni fa espressamente dedicato agli studenti del sociosanitario, successivamente esteso anche agli studenti del Tecnico Turistico, con incontri con esperti dello specifico settore.

In apertura dei lavori, la professoressa Silvia Borga, ha portato i saluti della Dirigente Scolastica Mariagrazia Blanco, sottolineando l’importanza della collaborazione ormai consolidata con istituzioni e enti del territorio che danno un prezioso contributo nel processo formativo degli studenti. Erano presenti rappresentanti dellAls1 imperiese e della sanità locale, dottoressa Maria Elena Galbusera, dottoressa Giulia Soldano, dottor Giuseppe Pili, dottor Francesco Alberti, nonché rappresentanti del Terzo Settore dottor Lino Bianco, il progetto “Facciamo Rete”, il Rotary Club Sanremo Hanbury, la Protezione Civile

Dai vari interventi, gli studenti presenti hanno potuto cogliere l’impegno dell’Asl nella tutela della salute e benessere globale degli individui, l’importanza del Terzo Settore per la soddisfazione dei bisogni sociosanitari della collettività, nonchè la necessità di assumere, ognuno di noi, comportamenti responsabili e consapevoli. In particolare, le associazioni collegate in “Facciamo Rete” hanno proposto un percorso di 2peer education” con produzione di un elaborato finale da parte dei ragazzi.

Riferisce la professoressa Monica Ascari, responsabile del progetto: “Orienta-benessere proporrà per tutta la settimana, alle varie classi un calendario ricco di incontri con esperti del settore sanitario, sociale e turistico, per ampliare le conoscenze dei nostri studenti, anche i prospettive di scelta per il loro futuro”