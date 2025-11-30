Il Lions Club Sanremo Host raccoglie occhiali usati per solidarietà e ambiente

Il Lions Club Sanremo Host ha avviato un’iniziativa importante per sostenere sia la solidarietà sociale sia la tutela ambientale. Grazie a un service dedicato, i Lions hanno donato scatole speciali a diversi negozi di ottica e rivendite di occhiali nella zona, creando diversi punti di raccolta per gli occhiali usati.

Queste scatole permettono di raccogliere occhiali usati di ogni tipo — da vista, da sole o da lettura — che non servono più ai proprietari ma sono ancora in buone condizioni. Gli occhiali raccolti verranno successivamente donati a persone con difficoltà visive che non possono permettersi nuovi occhiali, contribuendo a migliorare la qualità della loro vita.

L’iniziativa rappresenta un perfetto esempio di come organizzazioni come i Lions possano unire impegno sociale e attenzione all’ambiente, promuovendo il riciclo e il riutilizzo di beni preziosi invece dello spreco.

I negozi che hanno aderito alla raccolta si impegnano a sensibilizzare i clienti sull’importanza di questa azione, invitandoli a lasciare i loro occhiali usati nelle apposite scatole consegnate dal Lions Club.Il Lions Club rinnova così la propria missione di servizio alla comunità, mettendo a frutto valori come la solidarietà, la cura e la responsabilità sociale. Invita tutti i cittadini a partecipare a questo progetto semplice ma importante: donare i propri occhiali usati può fare davvero la differenza.