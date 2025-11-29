Park 24, la replica del sindaco Conio: “Cascino disinforma. Non potevamo trascrivere quei contratti, sarebbe stato un illecito"

Dopo le parole del consigliere Gabriele Cascino in merito alla gestione dei 70 box dell’ex stazione ferroviaria di Arma di Taggia, arriva la replica del sindaco Mario Conio, che contesta punto per punto le accuse del capogruppo di Progettiamo il Futuro.

Il primo cittadino definisce la ricostruzione dell’opposizione “fuorviante” e parla di strumentalizzazione politica. La risposta arriva con parole molto chiare: “Quanto affermato dal gruppo consiliare Progettiamo il Futuro e in particolare dal Consigliere Cascino è l’ennesimo, mirabolante tentativo di disinformazione. Triste però prendere atto che questa volta, nel tentativo maldestro di stigmatizzare la mia amministrazione, si sia, da parte loro, giocato con i sacrifici di molte persone. Cascino rimarca come, a suo dire, la mia amministrazione, nell’atto di acquisto del compendio immobiliare di Park 24, stipulato nel 2022, abbia ignorato i promissari acquirenti, quelle persone cioè, che in buona fede, all’epoca, avevano versato anticipi per acquistare dei garage.”

Nel cuore della polemica ci sono i tre box garantiti dal Comune a una società immobiliare, contro i 67 cittadini che in passato avevano firmato un preliminare. Per Cascino questa è una disparità di trattamento; per il sindaco le cose stanno diversamente: “Qui l’unico ignorante, nell’accezione di colui che ignora, è proprio lui; ignora la legge, e direi, ignora il buon gusto. La vicenda è nota da tempo, i 67 cittadini che circa 15 anni fa avevano prenotato e versato anticipi per l’acquisto di parcheggi purtroppo non avevano a suo tempo registrato e fatto trascrivere i loro compromessi.”

Conio ribadisce che l’amministrazione non avrebbe potuto agire diversamente dal punto di vista legale: “Gli stessi quindi, per legge, non potevano essere trascritti nell’atto di acquisto del Comune del 2022. Farlo, come suggerisce Cascino, non solo sarebbe stato sbagliato, sarebbe stato un illecito. Curioso che venga suggerito da un avvocato….”

Il sindaco rivendica l’azione amministrativa e invita l’opposizione ad assumersi le proprie responsabilità politiche: “Cascino dovrebbe studiare invece di parlare a vanvera. Si ricordi che noi siamo quelli che stanno finalmente risolvendo il problema di Park 24. Di questo se ne faccia finalmente una ragione e rinsavisca; come ho più volte detto, è vergognoso che, per loro strumentalizzazione politica, si cerchi di mettere i bastoni tra le ruote a questo progetto. Un percorso virtuoso che sta finalmente sanando una ferita che per troppo tempo ha bloccato lo sviluppo della nostra cittadina e fatto soffrire troppi cittadini.”