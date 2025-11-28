Doppio appuntamento nel weekend al teatro parrocchiale di Arma di Taggia con la rassegna dialettale “Angelo Lo Faro”

Fine settimana all’insegna del teatro dialettale al teatro parrocchiale di Arma, dove la rassegna “Angelo Lo Faro” propone due spettacoli consecutivi. Domani, sabato alle 21, arriverà sul palco la Compagnia Stabile di Sanremo con la commedia “I cum... prumesci spuxi”, recupero della data rinviata lo scorso 16 novembre a causa dell’allerta meteo. Domenica alle 15.15 sarà invece la volta di “Gildo Peragallo ingegnere”, proposta dalla compagnia genovese Teatralnervi.

Nel cast dello spettacolo di sabato figurano Carlo Busnelli (Urassiu Zirio), Irene Mattioli (Matilde), Giulia Barli (Ciairina), Fulvio Battistotti (Girumin Massa), Nicoletta Napolitano (Dina Sappia), Mario Saccoccia (Fransé Sappia) e Luciana Carbonetto (Betta). La regia è affidata ad Anna Blangetti. La commedia, ambientata nella Sanremo degli anni Cinquanta, racconta la storia di due giovani intenzionati a sposarsi prima dello scadere dell’anno di fidanzamento imposto dalle rispettive famiglie.

Domenica andrà invece in scena la pièce di Emerico Valentinetti resa celebre da Gilberto Govi, incentrata sull’eccentrico Gildo Peragallo, inventore di improbabili macchinari e autoproclamato “ingegnere”, contrapposto alla figura rigorosa del comandante Tagliavacche. La rassegna “Lo Faro”, organizzata dall’associazione “La Luna e i suoi Raggi” di Taggia presieduta da Angelo Cirimele, si concluderà ufficialmente con lo spettacolo di domenica, anche se l’8 dicembre è previsto un ultimo appuntamento dedicato alle premiazioni.