Sanremo: settimana formativa all’IIS “Ruffini-Aicardi”: scuola e territorio insieme per il futuro dei giovani

Si è aperta lunedì scorso una settimana intensa e ricca di appuntamenti all’IIS “Ruffini-Aicardi”, indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane”. Un’iniziativa che conferma ancora una volta il forte legame tra l’istituto e il tessuto produttivo locale, con l’obiettivo di offrire agli studenti esperienze concrete e altamente professionalizzanti.

Nella sede dell’Istituto “Aicardi” di Sanremo, attraverso un fitto calendario di incontri, si stanno alternando tecnici e professionisti del settore, esperti, aziende e associazioni del territorio, oltre a ex alunni che oggi sono imprenditori affermati. Le testimonianze puntano a mostrare agli studenti le reali opportunità di crescita e di innovazione nei settori dell’orticoltura, della floricoltura e del giardinaggio professionale, da sempre punti di forza dell’offerta formativa della scuola.

Accanto agli incontri teorici, gli alunni, guidati dai docenti, sono coinvolti in numerose attività pratiche: uscite didattiche sul territorio, esercitazioni nei laboratori e nei giardini, oltre al lavoro diretto nell’Azienda agraria annessa all’istituto. Un percorso che valorizza l’apprendimento sul campo e rafforza le competenze tecniche, favorendo un orientamento consapevole verso il mondo del lavoro. Il “Ruffini-Aicardi” si conferma così una realtà scolastica dinamica, aperta al territorio e attenta anche alle famiglie, in particolare a quelle dei ragazzi che stanno per concludere la scuola secondaria di primo grado e sono alla ricerca di un percorso formativo con sbocchi professionali concreti.

Tra le iniziative in programma nelle prossime settimane, oltre alle attività formative interne ed esterne, spicca la partecipazione alla tradizionale vendita diffusa delle Stelle di Natale coltivate nell’azienda floricola della scuola. Un’occasione che unisce didattica, imprenditorialità e promozione del territorio.

Grande attesa anche per l’imminente Open Day, in programma nella sede di Strada Maccagnan 37 per l’intera giornata di domenica 14 dicembre 2025. L’evento sarà replicato anche il 18 e il 25 gennaio 2026, offrendo a studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino l’offerta formativa dell’istituto e le sue numerose opportunità.