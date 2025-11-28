Sanremo, pubblicato il bando per tre posti a tempo indeterminato di Istruttore Amministrativo e Contabile

Il Comune di Sanremo ha aperto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre Istruttori Amministrativi e Contabili, figura professionale inserita nell’Area Istruttori secondo il CCNL Funzioni Locali. Il bando, pubblicato sul portale InPA e sull’albo pretorio comunale, rientra nella programmazione assunzionale dell’ente prevista per il triennio 2025-2027.

Gli Istruttori Amministrativi e Contabili saranno impiegati nei vari servizi del Comune e svolgeranno attività legate ai processi amministrativi, finanziari e gestionali dell’ente. Come specificato dal bando, il ruolo richiede: competenze nelle entrate e nelle spese dell’ente, capacità di gestione della contabilità pubblica e dei tributi locali, autonomia nella valutazione dei casi e nell’interpretazione delle procedure ed eventuale responsabilità di procedimento o coordinamento. Il trattamento economico seguirà la tabella retributiva dell’Area Istruttori e prevede un orario di lavoro di 36 ore settimanali.

Possono presentare domanda i cittadini italiani e, secondo le norme vigenti, i cittadini UE o extra-UE in possesso dei rispettivi titoli di soggiorno. Tra i requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica al servizio, assenza di condanne o provvedimenti che impediscano l’accesso al pubblico impiego. Prevista inoltre una riserva di legge: uno dei tre posti è destinato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate con determinati requisiti di servizio.

La candidatura deve essere inviata esclusivamente tramite il portale nazionale del reclutamento InPA ed il termine perentorio è fissato a 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Il sistema genererà un codice ID, indispensabile per tutte le comunicazioni relative al concorso. È inoltre obbligatorio versare una tassa di partecipazione di 10 euro tramite PagoPA. Tra gli allegati richiesti: curriculum vitae, eventuale documentazione relativa a titoli di riserva, certificazioni di disabilità/DSA, titoli esteri e altri documenti previsti dal bando.

Il concorso prevede una eventuale preselezione, attivata solo se le domande superano le 60 unità. Consisterà in un test a risposta multipla sulle materie concorsuali.

I primi 40 classificati (più eventuali ex aequo) accederanno alla prova scritta. Una prova scritta e orale. La graduatoria finale sarà formata sommando i punteggi di prova scritta e orale. La graduatoria avrà validità triennale e potrà essere utilizzata dal Comune anche per assunzioni a tempo determinato o messa a disposizione di altre amministrazioni. I vincitori saranno assunti con un periodo di prova di sei mesi.