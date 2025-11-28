Sanremo: in corso le operazioni di asfaltatura sulla pista ciclopedonale, finiranno staserea (Foto)

Proseguono i lavori di asfaltatura della pista ciclopedonale, nel tratto compreso tra l’intersezione con strada Tre Ponti e il Morgana, per ripristinare le parti deteriorate dal tempo. Dopo la scarificazione effettuata nella giornata di ieri, attualmente sono in corso le operazioni di posa dell’asfalto che si concluderanno entro questa sera, quando la pista sarà nuovamente aperta e resa percorribile.

Gli interventi, a cura di Amaie Energia e Servizi, si sono concentrati in alcuni punti specifici, risultati più danneggiati, per riportare la sede stradale in condizioni di decoro e completa sicurezza. Intanto sono in corso anche i lavori all’altezza di zona La Vesca, sempre lungo la pista ciclopedonale, che si concluderanno la prossima settimana.