Natale al Piccolo Cottolengo di Sanremo: creatività, incontri e solidarietà per il benessere degli ospiti

Al Piccolo Cottolengo di Sanremo l’arrivo del Natale è un momento di festa, partecipazione e condivisione. L’atmosfera natalizia ha già avvolto l’intera struttura, dove i preparativi procedono con entusiasmo grazie all’impegno degli ospiti, dei volontari e del personale. Colori, luci e addobbi realizzati a mano stanno trasformando gli spazi in ambienti caldi e accoglienti, contribuendo a creare un clima di autentico spirito natalizio.

Nei reparti proseguono i laboratori manuali condotti dalle psicologhe Lisa Manuello e Laura Bissolotti, in collaborazione con gli educatori della struttura. Qui gli ospiti sono coinvolti nella realizzazione di portacandele artigianali, un’attività che stimola manualità e creatività e permette a ciascuno di sentirsi parte attiva dei preparativi. Il gesto del “creare insieme” diventa così occasione di partecipazione, espressione e valorizzazione personale.

Un momento particolarmente atteso sarà il laboratorio intergenerazionale previsto per il pomeriggio del 12 dicembre, durante il quale gli ospiti accoglieranno i bambini per un incontro speciale dedicato alla realizzazione di nuovi portacandele. Un’occasione preziosa per unire generazioni diverse attraverso la creatività, lo scambio di idee e la condivisione di emozioni.

I portacandele prodotti nei laboratori verranno messi a disposizione dei visitatori in cambio di un contributo volontario destinato a sostenere l’acquisto di un calcio balilla per la struttura. Un gioco semplice ma ricco di valore, in grado di favorire il movimento, la socializzazione e il buonumore degli ospiti, oltre a stimolare attenzione, concentrazione e capacità decisionali.

Con questa iniziativa il Piccolo Cottolengo rinnova l’impegno nel creare occasioni di benessere e inclusione, unendo tradizione, creatività e solidarietà. Un percorso che mette al centro le persone e le loro relazioni, celebrando lo spirito natalizio nel suo significato più autentico.