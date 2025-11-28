La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo lancia il nuovo concorso dei Presepi: al via la terza edizione, premiazione il 6 gennaio

La tradizione del presepe torna al centro della vita comunitaria della Diocesi di Ventimiglia–San Remo, che anche quest’anno rinnova un appuntamento ormai molto atteso: il Concorso Diocesano dei Presepi, giunto alla sua terza edizione. A riproporlo è il Vescovo, S. E. Mons. Antonio Suetta, dopo il grande entusiasmo e la forte partecipazione registrati negli anni precedenti. Il tema scelto per il 2025 è tratto dal Salmo 138: “Coram angelis psallam Tibi, Domine” – “Davanti agli angeli voglio cantare a Te, Signore”. Un titolo che affonda le sue radici nella riflessione di Papa Benedetto XVI sulla musica sacra, contenuta nel celebre discorso pronunciato al Collège des Bernardins di Parigi nel 2008. Un invito, dunque, a riscoprire la dimensione della lode, della contemplazione e dell’armonia, elementi che da sempre caratterizzano l’arte presepiale.

Le parrocchie interessate a partecipare potranno iscriversi entro e non oltre il 14 dicembre 2025, anche qualora il presepe non fosse ancora terminato.

Per aderire è necessario inviare una mail di partecipazione all’indirizzo presepe@diocesiventimiglia.it con: una breve descrizione del presepe ed un paio di immagini del lavoro in corso. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente dal parroco, come previsto dal regolamento. Sono ammessi al concorso tutti i presepi realizzati nelle: chiese parrocchiali, succursali e confraternali. La diocesi invita inoltre le comunità a segnalare ulteriori iniziative legate al presepe, soprattutto se organizzate in collaborazione con i Comuni, così da inserirle nella guida diocesana dedicata ai percorsi di visita.

La giuria valuterà le opere secondo i seguenti criteri: aderenza al tema dell’edizione, ambientazione e narrazione, centralità e valorizzazione della Sacra Famiglia, utilizzo di effetti sonori, luci e movimenti, rapporto con il racconto evangelico e qualità artigianale. Le visite e la valutazione dei presepi si svolgeranno tra il 16 e il 30 dicembre. Alla parrocchia che risulterà vincitrice verrà assegnato un premio di 1.000 euro.

La proclamazione ufficiale dei vincitori avverrà durante le Sante Messe dell’Epifania, presiedute da S. E. Mons. Suetta nella Cattedrale N. S. Assunta a Ventimiglia e nella Concattedrale di San Siro a Sanremo, il 6 gennaio 2026. Con questa nuova edizione, il concorso si conferma un’occasione preziosa per unire creatività, fede e tradizione, rafforzando il legame tra le comunità e offrendo ai fedeli un cammino di preparazione al Natale ricco di significato.