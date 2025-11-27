Sanremo, alla Sala degli Specchi un corso su AI e intelligenza umana con Andrea Cartotto

Venerdì 28 novembre 2025 alle ore 16.00 presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, si terrà un Corso di educazione digitale dal titolo ‘Per usare l'AI ci vuole il QI! Come l'uomo può dialogare con l'intelligenza artificiale’ a cura di Andrea Cartotto. L’evento rientra nell’ambito dell’anno accademico 2025/26 della Unitrè di Sanremo.

Andrea Cartotto è Docente di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, Divulgatore, Formatore Professionista con esperienza quasi ventennale. Svolge regolarmente la sua attività di Docenza sul territorio ligure ed in tutta Italia dividendosi tra la Scuola Secondaria di I Grado, la Formazione Professionale e la Formazione del Personale Docente di ogni Ordine e Grado.

Nel 2024, viene nominato presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati tra i soli TOP 100 Leaders dell’Innovazione Educativa in Italia.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione UNESCO del 2021, la prestigiosa Organizzazione Internazionale per la Didattica Twinkl lo nomina Learning Hero per l’Italia.

Nel 2025 ha ricevuto il premio San Romolo per la Cultura.

Venerdì 5 dicembre ore 16.00 nella Sala Degli Specchi il dott. Elio Bossi, presidente dell'Ordine dei Veterinari della provinciale di Imperia aprirà il corso sul Benessere Animale.