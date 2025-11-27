Bordighera, i bambini della Scuola dell’Infanzia celebrano la Giornata degli Alberi con Italia Nostra (Foto)

Una mattinata dedicata alla scoperta della natura e al valore degli alberi quella vissuta ieri, 25 novembre 2025, dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Bordighera, protagonisti di un’iniziativa organizzata insieme a Italia Nostra Ponente Ligure (INPL) in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi.

Nel giardino Monet, i piccoli delle tre sezioni di Via Lamboglia, raggiunti dai coetanei del plesso Rodari di Via Pasteur dopo una camminata lungo Via Romana, hanno partecipato a un percorso didattico dedicato alla vita delle palme e agli alberi monumentali del territorio. Attraverso attività pratiche e osservazioni dirette, i bambini hanno potuto conoscere da vicino rami di datteri, semi, giovani esemplari di Phoenix Dactylifera e assistere alla messa a dimora di due nuove piantine della stessa specie donate dalla Cumpagnia d’a Parmura.

Grande meraviglia ha suscitato anche l’imponente Pinus Canariensis che domina la zona, proposto come esempio di albero monumentale. La curiosità e la partecipazione attiva dei bambini – molti dei quali già capaci di formulare piccoli ragionamenti sulla biologia delle piante – hanno stupito gli educatori di Italia Nostra, che hanno rivolto un ringraziamento speciale alle insegnanti per l’attenzione dedicata all’educazione ambientale.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno della dirigente dell’Istituto Comprensivo Bordighera, Tiziana Montemarani, alla collaborazione del Comune e dell’Ufficio Giardini, che ha individuato le aree più idonee alla piantumazione. A guidare le attività sono stati Luca De Vincenzi e Giancarlo Pignatta, rispettivamente presidente e vicepresidente di INPL.

Italia Nostra Ponente Ligure ha già annunciato nuovi appuntamenti: prossima tappa, la visita alla Scuola Rodari e successivamente ad altre aree verdi di Bordighera ricche di esemplari botanici di particolare interesse.