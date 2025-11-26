Taggia, confronto tra Comune e Sindacato Balneari sulle concessioni demaniali marittime

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra l’amministrazione Comunale di Taggia e i rappresentanti del Sindacato Italiano Balneari (SIB) per discutere la delibera riguardante le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime. All’incontro erano presenti il Sindaco Mario Conio, il funzionario demaniale Fernando Martini, il Presidente regionale SIB Enrico Schiappapietra, i rappresentanti SIB Liguria e Imperia, rappresentanti legali, rappresentanti dei balneari e rappresentanti della Confcommercio.

Durante l’incontro il Comune ha espresso la consapevolezza che possano essere autorizzate soltanto opere di manutenzione straordinaria. È stato inoltre ricordato ai concessionari uscenti di presentare la documentazione per la stima dell’indennizzo entro il 30 novembre 2025. La pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale è prevista entro il 31 dicembre 2025. Da quel momento decorreranno 75 giorni di tempo per la presentazione delle candidature. Durante il confronto sono stati analizzati diversi punti di osservazione presentati dal SIB Confcommercio, facendo chiarezza sulla parte tecnica, strutturale, funzionale ed economica per la corretta presentazione della candidatura.

Il Sindaco Conio ha espresso la volontà di convocare un ulteriore incontro con i potenziali candidati e i tecnici, per approfondire la fattibilità delle opere previste e assicurare che le richieste inserite siano realistiche e congrue.