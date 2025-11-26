Progetti, cantieri e novità: assemblea pubblica a Vallecrosia

L’incontro rappresenta un importante momento di confronto e di aggiornamento sullo stato delle opere avviate in città e sui progetti che l’Amministrazione intende realizzare nei prossimi mesi, con particolare attenzione alla riqualificazione degli spazi urbani e al miglioramento dei servizi destinati a residenti e visitatori. "Nel corso della serata verranno affrontati diversi temi strategici per il futuro di Vallecrosia" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Si parlerà dell’abbattimento dell’ex mercato dei fiori, illustrando le fasi del cantiere, le motivazioni dell’intervento e le prospettive di riqualificazione dell’area. Sarà poi presentato il progetto del nuovo parcheggio in via Don Bosco, pensato per migliorare la viabilità e rispondere alle esigenze di sosta del quartiere. Si entrerà, inoltre, nel merito della revisione della pista ciclabile della stessa via, chiarendo le modifiche previste, gli obiettivi legati alla sicurezza stradale e le modalità di integrazione con la rete ciclabile cittadina. Verrà anche illustrato il rilancio del progetto dei Volontari Civici, iniziativa che punta a valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini nella cura e nel decoro della città attraverso nuove modalità di adesione e nuovi ambiti di intervento. Non mancherà, infine, un aggiornamento sui numerosi cantieri in corso, con una panoramica sullo stato di avanzamento dei lavori e sui tempi di completamento delle principali opere infrastrutturali".