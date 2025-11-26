Muay thai, boxing e k1: a Ventimiglia sparring training con il campione del mondo Christian Zahe (Foto)

Sparring training a Ventimiglia con Christian Zahe, campione del mondo di muay thai e k1 e allievo del grande maestro Carlo Barbuti, pluricampione del mondo di kick boxing.
L'evento proposto dal Club Phuket muay thai di Ventimiglia, si terrà nella palestra comunale Gil sabato 29 novembre alle 16.
"Un allenamento/sparring light dove si potranno approfondire tecniche sul combattimento da quadrato" - fa sapere Luca Amor, presidente del Club Phuket muay thai Ventimiglia - "Per informazioni e prenotazioni si può contattare su Whatsapp il 3404685529".