Curioso allarme a Sanremo: forse nate paperelle alla foce (Foto)

Probabile nascita di paperelle a Sanremo: è questa la curiosa segnalazione arrivata quest'oggi alle forze di polizia, secondo cui il Rio foce cittadino avrebbe visto la schiusa di alcuni cuccioli di parera.

Una curiosa segnalazione quella arrivata alle forze dell'ordine e in effetti, a osservare il tratto finale del corso d'acqua, quello che sfocia in mare, si nota un discreto agglomerato di uccelli dai piedi palmati, anche se cuccioli non sono stati visti cuccioli. La massiccia presenza però lascia qualche dubbio: magari il gruppo si è riunito proprio per vigilare sui nuovi membri dello stormo, in attesa di una loro crescita forte e sana.