Sanremo, al via la riqualificazione dei marciapiedi di piazza Colombo (foto)

Hanno preso il via a Sanremo i lavori per la riqualificazione dei marciapiedi di piazza Colombo. L’intervento in corso in questi giorni riguarda la parte a ponente, antistante il porticato, dove la pavimentazione sarà completamente risistemata ed allargata, con una totale impermeabilizzazione. Verranno inoltre cambiate le bordure, le cui precedenti sono state depositate nei magazzini comunali insieme ai blocchetti di porfido per un loro futuro riutilizzo.

Successivamente i lavori proseguiranno con la realizzazione di un attraversamento pedonale di via San Francesco con strisce in marmo antiscivolo, la sostituzione dei tombini ammalorati e la riqualificazione del marciapiede lato nord.

“Un intervento strategico e atteso in una delle zone centrali della città – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – E’ stata posta grande attenzione anche al tipo di materiale utilizzato, di particolare pregio e qualità, che risulterà in linea con quello presente in via Matteotti. L’immagine finale, quindi, garantirà continuità estetica da via Matteotti a piazza Colombo, proseguendo poi in corso Garibaldi”.

I lavori, oltre a risultati in termini di decoro e funzionalità, permetteranno di superare le barriere architettoniche costituite dalle parti danneggiate da usura e tempo. Il progetto, che ha ottenuto l’autorizzazione anche della Soprintendenza, è firmato dall’arch. Simone Perrone. I lavori sono stati affidati alla Lombardo S.A.S. con sede a Sanremo.

L’intervento comporta una spesa complessiva di 186 mila euro. Il lotto rientra nel fondo strategico regionale di 500 mila euro, che comprendeva anche i lavori già conclusi nei giardini Sud-Est e quelli in fase di ultimazione nei giardini ‘Falcone e Borsellino’ alla Foce.