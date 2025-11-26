Sanremo, al Liceo Cassini tornano gli Open Day: “Un’avventura intellettuale” per futuri studenti

Anche quest’anno il Liceo G.D. Cassini di Sanremo ha inaugurato il percorso degli Open Day, un’importante occasione di incontro tra la scuola e i ragazzi provenienti dalla scuola secondaria di primo grado. Gli appuntamenti, pensati come “un’avventura intellettuale” in quattro momenti distinti, permettono agli aspiranti studenti di conoscere da vicino il mondo liceale attraverso attività laboratoriali e presentazioni mirate dei diversi indirizzi.

I “Venerdì del Cassini”: una scuola aperta alla scoperta

Il primo appuntamento si è svolto venerdì 21 novembre 2025 nei locali della sede di Corso Felice Cavallotti 53, trasformati per l’occasione in un vero e proprio ambiente di esplorazione didattica. Protagonista dell’incontro è stato l’indirizzo Linguistico, nelle sue articolazioni Russo, Spagnolo, Tedesco, arricchito dall’opzione R.E.D.I. (Relazioni Economiche e Diritto Internazionale). Grazie ai docenti e agli studenti del liceo, i partecipanti hanno potuto sperimentare attività interattive pensate per mostrare come lo studio delle lingue moderne rappresenti non solo una competenza comunicativa, ma un vero passepartout per comprendere la contemporaneità globale. Durante l’incontro sono state illustrate le opportunità offerte dal percorso linguistico e, per le famiglie impossibilitate a partecipare, il referente dell’Orientamento invita a contattare la segreteria per ricevere informazioni dedicate.

I prossimi appuntamenti di orientamento

Gli incontri proseguiranno con tre nuovi appuntamenti che permetteranno di conoscere da vicino gli altri indirizzi del Liceo Cassini:

Venerdì 28 novembre 2025 – Indirizzo Classico

ore 15:15–18:00, Villa delle Magnolie

Gli studenti potranno esplorare un percorso che, attraverso una solida formazione umanistica, favorisce la comprensione critica del presente e la costruzione consapevole del futuro. L’indirizzo è disponibile in versione tradizionale, con un’ora aggiuntiva di Matematica, oppure internazionale, con un’ora extra di Inglese settimanale.

Venerdì 5 dicembre 2025 – Indirizzo Musicale

ore 15:15–18:00, Villa delle Magnolie

Questo percorso unisce studio tecnico-pratico della musica e formazione culturale, sviluppando la sensibilità artistica e la capacità interpretativa degli studenti. L’indirizzo non è rivolto solo a chi mira a carriere musicali, ma a chiunque ami la musica e desideri allo stesso tempo mantenere aperta la possibilità di intraprendere qualunque facoltà universitaria.

Venerdì 12 dicembre 2025 – Indirizzo Scientifico

ore 15:15–18:00, sede di Corso Cavallotti

L’indirizzo scientifico offre una preparazione rigorosa nelle scienze esatte e naturali, permettendo di interpretare il mondo dal particolare al generale. È disponibile nella versione tradizionale, oppure con curvatura informatica, robotica e intelligenza artificiale, particolarmente attuale e innovativa.

Studenti protagonisti dell’orientamento

Un aspetto caratterizzante degli Open Day del Liceo Cassini è il coinvolgimento attivo degli studenti, che ogni anno mettono a disposizione la propria esperienza e il proprio entusiasmo. Il loro contributo permette alle future matricole di vivere un incontro autentico, guidato da chi conosce dall’interno il valore formativo e culturale del percorso liceale scelto.

Open Day conclusivo

L’attività di orientamento si chiuderà sabato 24 gennaio 2026, con un Open Day informativo aperto a tutte le famiglie:

Sabato 24 gennaio 2026 – Open Day Informativo

ore 10:00–12:30 – sede di Corso Cavallotti

Durante la mattinata saranno presentati tutti gli indirizzi del Liceo e sarà possibile ricevere informazioni dettagliate sulle opportunità formative offerte.

Chi desidera ulteriori informazioni può consultare la pagina dedicata all’orientamento del Liceo Cassini al seguente link.

