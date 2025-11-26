Riva Ligure accende il Natale: affidati i lavori per le luminarie, investimento da 23.500 euro

Il Comune di Riva Ligure ha affidato i lavori per l’installazione delle luminarie natalizie alla ditta Luminarie Palmiro S.r.l., per un importo complessivo di 23.500 euro, di cui 4.237,70 euro destinati all’IVA. L’intervento rientra nel progetto turistico “Luci a Riva Ligure”, candidato all’iniziativa regionale “Natale in Liguria” e già ammesso a finanziamento.

La giunta comunale aveva approvato il progetto nella seduta del 29 settembre 2025, stabilendo che l’intervento si svolgerà dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026. Il valore complessivo del programma è pari a 25.000 euro, finanziato in parte con fondi comunali (15.000 euro già stanziati a bilancio) e in parte con le risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo.

Le luminarie saranno installate lungo le vie e nelle piazze del paese e prevedono tetti di luci, installazioni decorative e addobbi in più punti strategici della cittadina, tra cui via Nino Bixio, via Martiri, corso Villaregia, via Garibaldi, via Vigne, piazza Matteotti e piazza Ughetto. Sono previste installazioni tematiche e scenografiche, come ali luminose, decorazioni sugli alberi e un’area selfie dedicata con Babbo Natale.

L’investimento è stato possibile grazie alla partecipazione del Comune al bando regionale del progetto turistico “Natale in Liguria”, che punta alla valorizzazione delle destinazioni costiere attraverso iniziative ed eventi natalizi a forte richiamo turistico.