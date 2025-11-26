Prosegue il progetto “Ricoltiviamo”: all’Istituto Ruffini–Aicardi grande partecipazione all’incontro dedicato alla floricoltura

Nell’ambito della settimana dell’orientamento dell’Istituto di Istruzione Superiore E. Ruffini – D. Aicardi, si è svolto ieri un incontro molto partecipato dedicato al settore floricolo e alle sue prospettive professionali. L’appuntamento rientra nel progetto “Ricoltiviamo”, promosso dai Rotary Club del territorio per avvicinare i giovani a un comparto storico per l’economia locale.

Gli studenti delle classi quarte e quinte hanno avuto l’opportunità di dialogare con tre professionisti del settore:

• Sergio Viglietti, commerciante esportatore, vicepresidente ANCEF e Past President del Rotary Club Sanremo Hanbury;

• Renato Veruggio, agronomo e attuale presidente del Rotary Club Sanremo Hanbury;

• Francesco Piccirilli, floral designer.

Nel corso della mattinata, i relatori hanno illustrato le caratteristiche delle rispettive professioni, analizzando i meccanismi della filiera floricola, gli sbocchi lavorativi e le potenzialità di un settore in continua evoluzione. Particolare attenzione è stata dedicata alla possibilità di trasformare una passione in un percorso professionale concreto.

Sergio Viglietti ha presentato gli sviluppi del progetto “Ricoltiviamo!”, annunciando la decisione (condivisa con la dirigente scolastica, Dott.ssa Maria Grazia Blanco) di creare all’interno dell’istituto un punto informativo permanente dedicato alle attività del progetto. L’obiettivo è offrire agli studenti un riferimento stabile per conoscere opportunità, iniziative e prospettive occupazionali legate alla floricoltura. Viglietti ha inoltre illustrato alcuni dati sul comparto e sulle possibilità lavorative nel settore dell’esportazione. Il presidente Renato Veruggio ha ribadito l’impegno del Rotary nel proseguire lo sviluppo di “Ricoltiviamo”, oggi sostenuto congiuntamente dai Rotary Club Sanremo Hanbury, Sanremo e Imperia. Durante il suo intervento ha illustrato il ruolo dell’agronomo e le numerose specializzazioni tecniche legate alla filiera agricola e floricola.

Ampio interesse ha suscitato anche il contributo di Francesco Piccirilli, che ha mostrato come creatività e innovazione siano elementi chiave della professione del flower designer, oggi sempre più richiesta a livello internazionale. Piccirilli ha evidenziato l’importanza di realizzare composizioni rapide, curate e sostenibili, in linea con le dinamiche del mercato globale. L’incontro ha rappresentato un importante momento di orientamento e confronto, offrendo agli studenti una visione concreta e aggiornata delle opportunità professionali nel comparto floricolo e confermando il valore del progetto “Ricoltiviamo” come ponte tra scuola, territorio e mondo del lavoro.