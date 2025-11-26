Consiglio nazionale Litab, la Compagnia Balestrieri della città di Ventimiglia a Lucca (Foto)

Trasferta a Lucca per la Compagnia Balestrieri della città di Ventimiglia in occasione del consiglio nazionale L.I.T.A.B - Lega Italiana del Tiro alla Balestra.

Durante l'incontro si è svolta l'elezione degli organi associativi con il presidente Norsino Silvio Amici, che in questi anni si è distinto per la sua capacità di gestione dei gruppi di balestra antica da banco e della manesca. Regolari votanti il maestro d'armi Mimmo Miceli e il connestabile Bruno Ramon tra i 44 votanti.

Alla fine della riunione sono state donate delle riconoscenze speciali per commemorare i primi ideatori della Lega Italiana del Tiro alla Balestra, fondata nel 1987. Dario Canavese, allora vice connestabile, riceve il quadro dedicato a Luigino Maccario, fondatore della compagnia. Sono, inoltre, stati ricordati anche Domenico Lipolis, maestro d'armi, e Piero Abellonio, connestabile.

Domenica 30 novembre, dalle 10.30 alle 13, la Compagnia Balestrieri della città di Ventimiglia sarà, invece, impegnata nell'open day a Peglia a Ventimiglia. I balestrieri apriranno, infatti, le porte a chi vorrà provare a tirare con le balestre da banco. Sarà un'occasione anche per scoprire talenti nascosti e arricchire così l'organigramma della compagnia. "Vi sarà la possibilità anche di partecipare al pranzo sociale presso l'osteria la Balestra" - fa sapere la Compagnia Balestrieri della città di Ventimiglia - "Per prenotare bisogna chiamare il maestro d'armi al 3498412920".