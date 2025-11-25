Ventimiglia: la 2a A dell’Istituto Val Nervia trionfa a “Ragazzi in Azienda”, primo premio al Salone Orientamenti

Giovedì scorso, all’interno del Salone Orientamenti, si è svolta la premiazione del progetto “Ragazzi in Azienda”, iniziativa promossa da Regione Liguria e realizzata da Confindustria Liguria insieme alle Associazioni Industriali di Genova, Savona, La Spezia e Imperia, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole secondarie al mondo del lavoro, favorendo la conoscenza diretta delle realtà economiche locali e delle opportunità occupazionali. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di centinaia di studenti delle scuole secondarie di primo grado, che hanno avuto l’opportunità di visitare aziende del territorio operanti in diversi settori economici.

Al termine delle visite, gli studenti hanno presentato un elaborato valutato da una giuria composta da un rappresentante di Confindustria Imperia, un componente di Alfa e un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Il primo premio è stato assegnato alla classe 2 A dell’Istituto Comprensivo Val Nervia, che ha visitato l’hotel Marina degli Aregai. Al secondo posto si sono classificati gli studenti della 2 F dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, accolti da Grainproteintech Climate Control Air Treatment Italy S.p.A. (Munters Italy).

“Siamo orgogliosi di vedere così tanti giovani coinvolti e motivati dal progetto ‘Ragazzi in Azienda’. Queste iniziative sono fondamentali per far conoscere ai ragazzi le opportunità del territorio, stimolare la curiosità verso i diversi percorsi professionali e creare un ponte tra scuola e impresa. Ringraziamo le aziende che hanno accolto gli studenti con entusiasmo, dimostrando quanto il lavoro sul territorio possa essere educativo e stimolante”, sottolinea Paolo Della Pietra, direttore di Confindustria Imperia.

“Siamo davvero orgogliosi che le classi venute in visita all’Aregai Marina Hotel & Residence siano risultate vincitrici del concorso “Ragazzi in Azienda” - dichiara Beatrice Cozzi Parodi, Presidentessa del Gruppo Cozzi Parodi - questo riconoscimento premia il loro entusiasmo, la curiosità dimostrata durante la mattinata trascorsa insieme lo scorso marzo e l’impegno con cui hanno saputo valorizzare ciò che hanno appreso. Per noi è stato un piacere accoglierli e mostrare da vicino il funzionamento della nostra struttura, convinti che esperienze come questa possano contribuire a orientare i giovani nelle scelte future. Inoltre, il fatto che il personale dell’Aregai Marina presenti un’età media piuttosto bassa può rappresentare un ulteriore esempio positivo per chi si appresta ad affacciarsi al mondo del lavoro, dimostrando come professionalità e responsabilità possano essere coltivate fin da subito. A loro, ai docenti, a Confindustria Imperia e alla Regione Liguria va il mio più sincero ringraziamento.”

“La conquista del primo premio rappresenta un risultato straordinario per i nostri studenti e motivo di orgoglio per tutto l’Istituto Comprensivo Val Nervia. I ragazzi hanno partecipato al progetto con entusiasmo, curiosità e spirito di squadra, dimostrando quanto talento e impegno possano trasformarsi in esperienze significative. Il percorso svolto ha permesso loro di avvicinarsi concretamente al mondo produttivo e di conoscere da vicino le eccellenze del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va alla prof.ssa Sonia Russo per la professionalità e la dedizione con cui ha accompagnato la classe in questa avventura formativa. Questo successo sia per loro un incoraggiamento per il futuro scolastico e professionale”, conclude il Professor Francesco Lettieri, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Val Nervia.

Con il progetto “Ragazzi in Azienda”, gli studenti hanno avuto l’occasione di confrontarsi con realtà concrete, acquisire nuove competenze e comprendere le sfide del mercato del lavoro, rafforzando il legame tra formazione scolastica e mondo dell’impresa.