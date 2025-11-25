Sanremo si tinge di arancione: l’Inner Wheel guida una giornata di attivismo contro la violenza di genere oggi ora

L’Inner Wheel, la più grande organizzazione femminile di volontariato al mondo, aderisce anche quest’anno alla campagna globale “Orange the World: End Violence Against Women and Girls”, promossa da UN Women e dedicata ai 16 Giorni di Attivismo contro la violenza di genere, dal 25 novembre al 10 dicembre. Nel quadro delle iniziative internazionali, il 29 novembre 2025 l’Inner Wheel Club di Sanremo – Distretto 204 – organizzerà una giornata di sensibilizzazione aperta alla cittadinanza, con una passeggiata attraverso il centro cittadino e momenti di riflessione dedicati al tema della violenza contro le donne.

Il ritrovo è fissato alle 15 presso il Forte di Santa Tecla, partner dell’iniziativa, che dal 25 al 29 novembre illuminerà la propria facciata di arancione, colore simbolo della campagna e di un futuro libero dalla violenza. Alle 15:30 prenderà avvio la passeggiata, con una prima tappa a Palazzo Roverizio: qui, dopo il ricordo della benefattrice sanremese Sapia Petronilla a cura di Antonella Pisano, i partecipanti potranno visitare la mostra “Com’eri vestita?”, allestita da Amnesty International, che raccoglie testimonianze e storie di vittime di violenza.

La seconda e ultima tappa sarà ospitata al Palazzo della Federazione Operaia Sanremese, dove la Consigliera di Parità della Regione Liguria, Dott.ssa Laura Amoretti, terrà la conferenza “C’era una volta una principessa... lo stereotipo di genere nelle fiabe”. L’appuntamento sarà arricchito dalle letture teatrali dell’attrice del Teatro dell’Albero, Loredana De Flaviis, e dagli interventi musicali al pianoforte eseguiti da Marina Remaggi. La giornata si concluderà con un aperitivo offerto dai ragazzi dell’Associazione SPES di Ventimiglia.

“Molte sono state le associazioni femminili del territorio – Fidapa, Soroptimist, Zonta e i centri antiviolenza NOI4YOU e ISV – con le quali si è fatto rete e che ci sostengono in questo importante tema che ci accomuna”, ha commentato la Presidente Marina Remaggi.

Mentre l’Inner Wheel celebra oltre un secolo di amicizia, servizio e comprensione internazionale, le sue socie rinnovano l’impegno a promuovere comunità più sicure ed eque per donne e ragazze. “La violenza contro le donne e le ragazze non è solo una violazione dei diritti umani, ma un affronto all’umanità stessa. Le socie dell’Inner Wheel di tutto il mondo si stanno facendo avanti per dare il buon esempio, trasformando la compassione in azione e il silenzio in advocacy”, si legge nella dichiarazione ufficiale.

Con la campagna “Orange the World”, Inner Wheel, UN Women e numerose organizzazioni invitano cittadini, istituzioni e comunità a prendere posizione contro la violenza di genere: perché la consapevolezza è il primo passo fondamentale per il cambiamento.