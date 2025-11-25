Sanremo, approvato il progetto da 100 mila euro per la riqualificazione dell’area esterna del Nido “Raggio di Sole”

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la riqualificazione dell’area esterna del Nido “Raggio di Sole”, un intervento del valore complessivo di 100.159,78 euro destinato a migliorare sicurezza, qualità e fruibilità degli spazi dedicati ai bambini tra 0 e 3 anni. L’Amministrazione comunale ha evidenziato la necessità di mettere mano allo spazio esterno della struttura, da tempo caratterizzato da pavimentazioni usurate, dislivelli e zone soggette a ristagni o passaggi di insetti e volatili, causati anche dalla vicinanza all’isola ecologica posta sul lato sud.

Il progetto punta a:

- sostituire la pavimentazione deteriorata, eliminando dislivelli e possibili pericoli;

- migliorare le aree verdi, rendendole più utilizzabili durante le attività all’aperto;

- bonificare le zone più critiche soggette al passaggio di insetti e volatili;

- rendere lo spazio complessivamente più sicuro, pulito e adatto alle esigenze educative.

L’opera rientra nel pacchetto degli interventi finanziati tramite l’avanzo di amministrazione 2025, che destina 1.145.000 euro alla manutenzione straordinaria delle scuole cittadine. Il progetto è stato redatto dal Servizio Fabbricati e Manutenzione Impianti, con la firma della geometra Valentina Tavaroli, Responsabile Unico del Procedimento, e la collaborazione esterna del geometra Daniel Bragagnolo. La verifica tecnica è stata effettuata dalla dott.ssa Simona Germinale e validata in data 24 novembre 2025.

“Il progetto consiste in una riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio scolastico – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – L’intervento riguarderà in particolare la sostituzione di tutta la pavimentazione, con l’eliminazione di possibili pericoli per i bambini che frequentano il nido, oltre ad un risanamento delle aree verdi che saranno rese più fruibili”. La nuova pavimentazione sarà in parte in gomma, in prossimità dei giochi presenti nell’area esterna, e in parte drenante per restituire permeabilità al terreno. Il livellamento permetterà di evitare inciampi o dislivelli venutisi a creare nel cortile a causa del tempo. Prevista anche la posa di una porzione di prato in zolle e un'altra in erba sintetica.

L’intervento, rientrando sotto la soglia dei 150 mila euro, non richiede l’inserimento nel Piano Triennale delle opere pubbliche. La procedura di appalto sarà gestita dal Settore Lavori Pubblici tramite la piattaforma “Appalti & Contratti” del Comune. Con questo intervento, il Comune conferma la volontà di investire nella sicurezza e nel benessere dei bambini che frequentano i servizi educativi. Il progetto permetterà di restituire al Nido “Raggio di Sole” un giardino più accogliente, sicuro e funzionale, in linea con gli standard richiesti per le strutture dedicate alla prima infanzia.