Le scuole del territorio unite contro la violenza sulle donne: il 'Fermi Polo Montale' in prima linea

Nel mese di novembre 2025, tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro la violenza sulle donne, le scuole del territorio hanno risposto con grande partecipazione all’invito dell’Assessore Milena Raco, da sempre sensibile a un tema di fondamentale valore sociale. Anche quest’anno, le iniziative messe in campo dal Comune hanno coinvolto gli studenti in attività di riflessione e condivisione, promuovendo una cultura del rispetto e della parità.

Il “tappeto rosso”: simbolo di consapevolezza e impegno

Dal 17 al 26 novembre, ogni istituto ha ricevuto un “tappeto rosso”, divenuto ormai simbolo della lotta contro la violenza di genere. Su questo spazio fisico e simbolico gli studenti sono stati invitati a soffermarsi, lasciando un pensiero personale: parole, riflessioni o frasi capaci di raccontare il loro punto di vista sul tema della tutela delle donne. Il tappeto rosso è stato così trasformato in un luogo di memoria e consapevolezza, un percorso condiviso che unisce idealmente tutte le scuole del territorio in un unico messaggio: dire “no” alla violenza.

Il contributo del Fermi – Polo Montale

Particolarmente significativo il lavoro degli alunni del Fermi – Polo Montale, che si sono distinti per dedizione e partecipazione. Durante l’orario extracurriculare, gli studenti hanno lavorato con grande senso di responsabilità per garantire la buona riuscita dell’iniziativa. Hanno contribuito alla realizzazione del tappeto rosso dell’istituto raccogliendo e organizzando i pensieri provenienti dai tre plessi scolastici, trasformando un insieme di messaggi individuali in un patrimonio collettivo di sensibilità e attenzione al tema. Tutti i contributi raccolti verranno successivamente utilizzati per la terza edizione del libro digitale, un progetto ormai consolidato che raccoglie le voci e le riflessioni degli studenti sul rispetto, la parità e la prevenzione della violenza.

Un momento di incontro con le istituzioni

A rafforzare l’iniziativa, le scuole indicheranno un momento dedicato in cui l’Assessore Milena Raco farà visita agli istituti. Sarà un’occasione preziosa per incontrare gli studenti, ascoltare le loro testimonianze e dialogare direttamente sull’importanza della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’adesione consapevole degli studenti del Fermi – Polo Montale conferma ancora una volta il ruolo centrale della scuola nella formazione di cittadini attenti, rispettosi e consapevoli. Attraverso gesti, parole e riflessioni, i ragazzi contribuiscono a costruire una cultura fondata sulla parità e sulla tutela delle donne. Un impegno concreto che dimostra come educazione e partecipazione possano diventare strumenti fondamentali per combattere la violenza e promuovere una società migliore.