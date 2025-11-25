Genova–Milano, dal 14 dicembre 30 treni al giorno: arriva il cadenzamento orario e il collegamento diretto con Linate

Saranno quattordici i treni giornalieri in più sulla linea ferroviaria Genova–Milano a partire da domenica 14 dicembre, data del cambio orario in cui entrerà in vigore il nuovo protocollo d’intesa siglato dalle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per la programmazione coordinata dei servizi e l’armonizzazione della capacità quadro tra i territori. L’annuncio è stato ufficializzato oggi dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola insieme al direttore regionale di Trenitalia Tiziano Savini. Presente anche il presidente di Assoutenti Liguria Furio Truzzi, in rappresentanza delle associazioni dei consumatori. Il protocollo, realizzato con il contributo di RFI, Trenitalia e Trenord, avrà durata quinquennale e prevede la costituzione di un gruppo di lavoro permanente con un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie.

Nel dettaglio, il nuovo assetto dell’offerta ligure comprenderà:

- 7 nuove coppie di treni giornaliere (14 corse), una ogni due ore,

- partenza da Genova Piazza Principe al minuto .02,

- partenza da Milano Greco Pirelli al minuto .45,

- instradamento via Busalla / Isola del Cantone;

- il mantenimento delle 8 coppie di treni già attive, una ogni due ore,

- partenza da Genova al minuto .44,

- partenza da Milano Centrale al minuto .25,

- instradamento via Mignanego.

Complessivamente l’offerta salirà a 30 treni regionali al giorno tra i due capoluoghi, consentendo per la prima volta un cadenzamento orario stabile lungo tutta la giornata. L’aumento dei collegamenti produce un quasi raddoppio dei posti disponibili, che passeranno a 19.200 al giorno, mentre le circolazioni settimanali cresceranno da 108 a 210, con un incremento del 75% dei chilometri percorsi dai convogli lungo la direttrice (33.900 km). La fascia oraria complessiva sarà ampliata: i collegamenti tra le due regioni saranno disponibili dalle 5:36 alle 22:05.

Una delle novità più rilevanti riguarda il nodo milanese: i nuovi treni fermeranno in cinque stazioni della città – Milano Centrale, Lambrate, Rogoredo, Forlanini e Greco Pirelli. In particolare, la fermata a Milano Forlanini consentirà un collegamento diretto tra la Liguria e l’aeroporto di Linate, grazie all’interscambio con la metropolitana milanese. Confermata inoltre la corsa festiva da Milano Centrale (8:30) verso Genova, già presente nell’offerta attuale.

"Trenta treni regionali al giorno tra Genova e Milano sono un risultato senza precedenti nella storia della linea" ha dichiarato l’assessore Marco Scajola, sottolineando come l’alternanza dei treni tra Centrale e Greco Pirelli, l’aumento delle fermate milanesi e l’ampliamento della fascia oraria migliorino sensibilmente le opportunità di mobilità per pendolari, studenti, lavoratori e turisti. Scajola ha ricordato anche i principali interventi infrastrutturali avviati o conclusi in Liguria: l’adeguamento della stazione di Ventimiglia, la riqualificazione della stazione di La Spezia Migliarina edil quadruplicamento già completato nel nodo di Genova e la prospettiva del futuro sestuplicamento: "Vogliamo accompagnare ai grandi cantieri un potenziamento costante dell’offerta, premiando chi sceglie il treno come mezzo principale" ha aggiunto.

Le nuove soluzioni di viaggio saranno consultabili sui sistemi di acquisto di Trenitalia a partire dal 29 novembre.