Sciopero Generale del 28 novembre: il sindacato USB proclama 24 ore di fermo, le modalità e le motivazioni

La Segreteria Regionale USB – Unione Sindacale di Base ha annunciato l’adesione allo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Segreteria Nazionale USB per il 28 novembre 2025. La mobilitazione coinvolgerà anche il territorio locale e riguarderà tutto il personale della Riviera Trasporti Spa. Lo sciopero è stato indetto per una serie di ragioni che il sindacato definisce di carattere politico, economico e sociale. USB si schiera contro:

- la cosiddetta “finanziaria di guerra”;

- il piano europeo RE-Arm EU, ritenuto responsabile di sottrarre risorse ai salari e ai servizi essenziali;

- la mancata disponibilità dell’Unione Europea e del Governo italiano ad adottare sanzioni adeguate e a interrompere rapporti istituzionali, economici e scientifici con lo Stato di Israele;

- la riconversione in senso bellico di industria e infrastrutture strategiche, inclusi carico, scarico e trasporto di armamenti nelle strutture di trasporto;

- l’utilizzo della ricerca pubblica e privata per progetti a scopo militare;

- le scelte ritenute autoritarie in materia di leggi repressive e contrasto al dissenso sociale.

A favore, USB rivendica invece una politica di pace, il disarmo e il sostegno alle richieste del popolo palestinese.

A livello locale, per il personale viaggiante, la protesta seguirà le seguenti fasce orarie: dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio. Per gli impianti fissi: sciopero per l’intero turno di lavoro, mentre i presidi saranno comunque assicurati. Lo sciopero interesserà tutte le linee gestite da Riviera Trasporti Spa e saranno garantiti i servizi scolastici fino alle 8.30 e dopo le 17.30, in conformità alle fasce di garanzia.