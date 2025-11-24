Una giornata di Plogging sul litorale di Sanremo, la Lega Navale Italiana e le associazioni cittadine unite per l’ambiente

Lo scorso sabato la Lega Navale Italiana di Sanremo, in collaborazione con la Famija Sanremasca, il gruppo ambientalista “Deplasticati” e i Consoli del Mare Manuela Galli, Gianni Manuguerra e Ulrico Martinelli, ha organizzato una giornata interamente dedicata alla raccolta della plastica e di altri rifiuti lungo il tratto di costa compreso tra la Spiaggia dell’Arenella e Portosole.

L’iniziativa, ispirata alla pratica del “plogging” — attività che unisce sport e sensibilità ecologica — ha visto la partecipazione di una decina di volontari, tra cui alcuni ragazzi della Scuola Vela della Lega Navale.

L’evento ha rappresentato un momento di forte condivisione e di impegno civico, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di tutelare il mare e le spiagge dall’inquinamento. Armati di guanti e sacchi, i partecipanti hanno contribuito a ripulire il litorale, raccogliendo plastica e materiali abbandonati che minacciano l’ecosistema marino e la bellezza del paesaggio costiero.

La presenza dei giovani velisti ha dato un valore aggiunto alla giornata, sottolineando come la formazione sportiva possa andare di pari passo con l’educazione ambientale. Il coinvolgimento delle nuove generazioni è infatti fondamentale per costruire una cultura del rispetto e della responsabilità verso il territorio.

La Lega Navale Italiana di Sanremo, insieme alle associazioni partner, ha ribadito la volontà di proseguire con iniziative simili, convinta che la salvaguardia dell’ambiente marino debba essere una priorità condivisa. La giornata di plogging si è conclusa con la soddisfazione dei partecipanti e con la consapevolezza che anche piccoli gesti concreti possono contribuire a rendere la città più pulita e il mare più sano, rafforzando il legame tra comunità e natura.