Serata di solidarietà a Dolceacqua: la Fondazione Oasi Angeli di Pace accende i riflettori sui bambini vittime delle coltivazioni illegali di coca

Dolceacqua si prepara ad accogliere una serata all’insegna della solidarietà e della consapevolezza. La Fondazione Oasi Angeli di Pace, guidata da Don Rito, Parroco di Vallecrosia, organizza infatti un evento speciale dedicato al sostegno dei bambini colombiani coinvolti nelle coltivazioni illegali di foglie di coca: minori spesso vittime di sfruttamento, violenze e povertà estrema. L’iniziativa si terrà venerdì prossimo alle 20:15 alle Opere Parrocchiali di Dolceacqua, in Via Marconi 40, e vedrà la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e di numerose associazioni del territorio.

Durante la serata, Don Rito porterà una testimonianza diretta della sua esperienza sul campo, raccontando la difficile realtà che vivono migliaia di minori costretti a lavorare nelle coltivazioni di coca, spesso sottratti all’infanzia e a ogni forma di tutela. Attraverso immagini, racconti e documenti, il sacerdote illustrerà anche l’impegno concreto della Fondazione Oasi Angeli di Pace che, da anni, opera con progetti educativi, programmi di assistenza e strutture di accoglienza per offrire a questi bambini una nuova possibilità di vita.

L’ingresso è libero. Le eventuali donazioni raccolte saranno interamente destinate ai progetti umanitari della Fondazione, garantendo così un aiuto concreto ai bambini coinvolti nelle attività illegali legate al narcotraffico. La serata rappresenta un’occasione importante per conoscere più da vicino una realtà drammatica e spesso poco raccontata, ma soprattutto per contribuire a un percorso di speranza e riscatto. L’intera comunità è invitata a partecipare e a condividere un momento di sensibilizzazione e impegno civile