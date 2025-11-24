Sanremo: il 17 dicembre all'Europa Palace una cena 'a quattro mani' con chef stellato Theodor Falser

All’Europa Palace di Sanremo continua la rassegna “La Riviera del Gusto”, il format gastronomico che celebra l’incontro tra grandi interpreti della cucina italiana e lo chef resident Alessandro Schiavon. Dopo il successo delle due serate estive firmate Davide Oldani, il prossimo 17 dicembre l’hotel ospiterà un nuovo appuntamento d’eccezione: una cena a quattro mani con lo chef stellato altoatesino Theodor Falser, pioniere del movimento europeo del cibo sostenibile e maestro nel valorizzare stagionalità e tradizioni locali.

La serata, dal titolo “La Riviera del gusto. Alto Adige–Sanremo: il gusto in viaggio dalle Dolomiti al Mar Ligure”, sarà aperta al pubblico e offrirà un percorso gastronomico unico, pensato per raccontare attraverso i piatti dei due chef un dialogo tra territori e identità culinarie differenti ma complementari. Un viaggio che parte dai profumi di montagna e arriva fino alle note fresche e mediterranee della costa ligure.

Il menù di sette portate unirà due mondi gastronomici: le sfumature resinose, affumicate e boschive della tradizione alpina si intrecceranno con la delicatezza del pescato ligure, la freschezza delle erbe costiere e i sapori mediterranei. Ogni piatto sarà concepito come un crescendo armonico, capace di evocare paesaggi, memorie ed emozioni. La cena avrà inizio alle ore 20.00 nel ristorante interno dell’Europa Palace, un ambiente luminoso e contemporaneo che accoglierà gli ospiti in un’atmosfera elegante e intima.

Theodor Falser, chef altoatesino dalla tecnica impeccabile e dalla creatività essenziale, ha conquistato la stella Michelin grazie a uno stile personale e identitario che valorizza la tradizione alpina. Collaborando con contadini, pescatori e allevatori sostenibili, Falser porta in tavola piatti che riflettono l’ambiente e l’eredità culturale della sua regione. Il suo impegno verso purezza, sostenibilità e innovazione gli ha valso riconoscimenti internazionali, tra cui dieci anni consecutivi con una Stella Michelin, 17 punti Gault & Millau e l’inserimento da La Liste tra i Top 1000 Restaurants in the World.

Alessandro Schiavon, originario di Imperia, ha iniziato giovanissimo nella trattoria di famiglia prima di approdare a Milano, dove ha lavorato al celebre Ristorante Bice sotto la guida di Enzo Mazzone. Dopo esperienze da Executive Chef, è tornato nella sua città per reinterpretare la cucina ligure in chiave moderna. Oggi firma con eleganza e visione contemporanea le proposte del Rêve Bistrot e della terrazza panoramica The RUFtop all’Europa Palace.

“La Riviera del Gusto” è concepita come un progetto continuativo che porta all’Europa Palace grandi protagonisti della cucina italiana, invitati a confrontarsi con lo stile e la visione dello chef resident. Un format che valorizza Sanremo come destinazione gourmet e che trasforma ogni appuntamento in un evento unico, dove alta cucina, cultura gastronomica e ospitalità d’eccellenza si fondono per regalare esperienze memorabili.