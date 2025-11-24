"La differenza tra te e me", evento musicale-teatrale a Camporosso (Foto)

L'appuntamento a ingresso libero si intitola "La differenza tra te e me" ed è ideato dal gruppo Penelope con Silvia Neonato e Daniela Cassini. "Quest'anno proponiamo una riflessione, ironicamente profonda, sui comportamenti maschili" - fanno sapere gli organizzatori - "Abbiamo dato spazio agli uomini, che hanno voluto 'guardarsi dentro' e, da lì, cominciare a costruire un rapporto più consapevole con le donne. Ci auguriamo che questa scelta, piena di vita vissuta, aiuti tutti a comprendersi meglio. Vi aspettiamo".