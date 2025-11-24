Il Kids Tour dell’AS Monaco arriva a Badalucco

Sabato 22 novembre Badalucco ospiterà un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli e alle famiglie: il Kids Tour dell’AS Monaco, programma itinerante che porta nelle piazze e nei centri sportivi attività ludiche e formative pensate per avvicinare i bambini al mondo dello sport.

Dalle ore 14:00 alle 17:00, il borgo ligure si trasformerà in un vero e proprio villaggio dello sport, con giochi, laboratori e momenti di animazione che coinvolgeranno i ragazzi in un clima di festa e condivisione. L’iniziativa, che rientra nel progetto internazionale del club monegasco, ha l’obiettivo di promuovere valori come il rispetto, la collaborazione e la passione sportiva, offrendo ai più giovani un’occasione per divertirsi e imparare insieme.

Il Kids Tour è un format itinerante che ha già toccato diverse località, riscuotendo grande successo grazie alla capacità di unire sport, intrattenimento e socialità. La tappa di Badalucco rappresenta un’opportunità unica per il territorio, che potrà accogliere un evento di respiro internazionale e vivere un pomeriggio all’insegna dello sport e della comunità.

L’ingresso è libero e aperto a tutti: un invito a partecipare per scoprire da vicino le attività proposte dall’AS Monaco e condividere un’esperienza che mette al centro i bambini e il loro entusiasmo. Un’occasione da non perdere per vivere insieme la magia dello sport in un contesto di festa e inclusione.