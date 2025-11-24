Dolceacqua accende la magia del Natale: un mese di eventi tra cultura, tradizione e comunità

Il periodo più magico dell’anno arriva a Dolceacqua con un calendario ricchissimo di appuntamenti dedicati alla cultura, alla tradizione, alla musica e alla condivisione. Per tutto il mese di dicembre – e fino all’Epifania – il borgo si veste di luci, profumi e atmosfere festive, offrendo a residenti e visitatori un’occasione unica per vivere la magia del Natale in uno dei centri storici più suggestivi della Liguria.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato con entusiasmo per costruire un calendario ricco, vario e capace di valorizzare le tante anime di Dolceacqua: quella artistica, quella culturale, quella tradizionale e quella più festosa e comunitaria" dichiara la Consigliera Luana Mauro, capogruppo del Team Eventi, composto da Renzo Piantoni, Eulalia Tornatore e Giulio Bartolomai. “Ogni evento nasce dalla collaborazione e dalla passione di molte realtà del territorio. Il nostro obiettivo è creare occasioni di incontro e di bellezza, in cui residenti e visitatori possano vivere insieme la magia del Natale nel nostro borgo”.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento alle associazioni, ai volontari e ai collaboratori che, come ogni anno, contribuiscono con impegno alla realizzazione del programma natalizio, rendendo possibile una proposta ricca e adatta a tutte le età.

Il programma degli eventi

Dal 30 novembre all’8 dicembre – “La Piazzetta degli Artisti”

Via Castello 1 ospita una mostra collettiva degli Amici della Tour des Artistes, arricchita da letture di poesie di Alda Merini e Rita De Santis. Non mancheranno caldarroste, vin brulé e musica. Inaugurazione domenica 30 novembre, ore 18:00.

7 dicembre – Concerto per l’Immacolata

I cori Gaudeamus e Giovani per Giubilmusic si esibiranno in un concerto dedicato all’Immacolata. Ore 18:00 – Chiesa Sant’Antonio Abate.

13 e 14 dicembre – Christmas Market

Il tradizionale mercatino natalizio animerà Piazza Mauro con prodotti artigianali, tipici e tante idee regalo. Dalle ore 9:00.

19 dicembre – Natura ed Ambiente dell’Entroterra: documentario 3D

Proiezione e serata di approfondimento dedicata al primo documentario 3D realizzato nel 1994 e alle meraviglie naturali del territorio. Ore 21:00 – Visionarium 3D.

20 dicembre – Babbi Natale in Moto

Un appuntamento sempre atteso: Babbi Natale motociclisti sfileranno tra le vie del borgo grazie al Motoclub Maggioni, I Dusaigoti e la Protezione Civile R. Bernardinello. Ore 14:30 – Piazza Mauro.

24 dicembre – Santa Messa Solenne della Notte di Natale

Ore 23:00 – Chiesa Sant’Antonio Abate.

25 dicembre – Sante Messe Solenni di Natale

Ore 10 e 17 – Chiesa Sant’Antonio Abate.

26 dicembre – Concerto della Banda Cittadina e Cantendu Denai au Foegu

Alle 18:30 il tradizionale concerto della Banda Cittadina nella Chiesa di Sant’Antonio Abate.

A seguire, l’affascinante percorso itinerante dei fuochi Cantendu Denai au Foegu, con Pan e Pumata a cura della Pro Loco Dusaigoti.

Ore 20:30 – Partenza da Piazza Garibaldi.

27 dicembre – Festa delle Lanterne “Lo Sposta Favole – Briciole di Pollicino”

Evento dedicato ai più piccoli, in collaborazione con Alessandro Bergallo.

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Ore 17:15 – Piazza Mauro.

28 dicembre – Mercatino di Fine Anno

Prodotti biologici, artigianato e antiquariato nelle piazze Mauro e Garibaldi. Dalle ore 9:00.

29 dicembre – Pasta e Fagioli Rock

Musica live con i Soundpressure e serata conviviale organizzata dalla Protezione Civile R. Bernardinello. Ore 20:00 – Piazza Mauro.

4 gennaio – Concerto Natalizio del Coro “Nova Tempora”

Ore 19:00 – Chiesa Sant’Antonio Abate.

6 gennaio – Epifania: Befana Magica e Premiazione Presepiando Festival

Il pomeriggio si apre con l’atteso evento dedicato ai bambini, Befana Magica, a cura del Centro Culturale. Ore 16:00 – Sala Polivalente.

A seguire, la premiazione del concorso Presepiando Festival. Ore 18:00 – Sala Polivalente.

Presepi e allestimenti in mostra in tutto il borgo

Per tutto il periodo natalizio i commercianti di Dolceacqua ospiteranno presepi e installazioni partecipanti al concorso cittadino, trasformando il borgo in un percorso diffuso alla scoperta della tradizione.

Con un calendario ricco e variegato, Dolceacqua conferma la propria vocazione alla cultura, all’accoglienza e alla valorizzazione delle sue radici. Un mese di appuntamenti per riscoprire la bellezza dello stare insieme e il calore di una comunità che vive il Natale con entusiasmo e autenticità.