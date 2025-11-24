Buon successo per il primo evento degli X-Treme Hornets a Vallecrosia nuovo club del ponente dedicato a Beyblade X

Si è svolto ieri, con ottimi riscontri di partecipazione, il primo evento ufficiale degli X-Treme Hornets, il nuovo club del ponente ligure dedicato a Beyblade X. L’iniziativa è stata ospitata durante la Giornata della Famiglia promossa dai Salesiani Don Bosco di Vallecrosia, attirando decine di bambini e ragazzi curiosi di cimentarsi con il celebre gioco ispirato all’anime in onda sulle reti televisive italiane.

Nel corso della giornata, i partecipanti hanno potuto provare numerose arene, tra cui le nuovissime BX-10, destinate a diventare lo standard ufficiale per i tornei classificati, e l’Infinity Stadium, presentato in anteprima mondiale durante i campionati di ottobre 2025 in Giappone. Non sono mancate anche le arene più tradizionali, facilmente reperibili nei comuni negozi di giocattoli.

A rendere il pomeriggio ancora più vivace è stato organizzato un torneo a premi, che ha coinvolto numerosi appassionati e nuove leve desiderose di mettersi alla prova. Apprezzamento unanime anche da parte dei genitori, che hanno sottolineato l’importanza di momenti di aggregazione come questo: un’occasione per far divertire i propri figli in un ambiente sicuro, pulito e circondato da adulti attenti ai valori dell’educazione e del gioco sano.

Gli X-Treme Hornets invitano chiunque voglia rimanere aggiornato sulle iniziative future a unirsi alla community WhatsApp del club tramite il link.

