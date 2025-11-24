Il Prefetto di Imperia incontra i rappresentanti di Save the Children: confermata collaborazione per tutela minori e persone vulnerabili

Nella giornata odierna il Prefetto di Imperia ha ricevuto in Prefettura una delegazione dell’organizzazione internazionale Save the Children, consolidando il dialogo istituzionale già avviato e confermando l’impegno comune nella tutela dei soggetti più fragili.

Durante l’incontro è stata ribadita la proficua collaborazione tra la Prefettura e l’organizzazione, in particolare per quanto riguarda il supporto fornito da Save the Children nell’area di Ventimiglia. Qui, l’associazione è attivamente impegnata nelle attività di assistenza rivolte a famiglie, donne e minori stranieri non accompagnati, oltre che nel monitoraggio delle situazioni riguardanti persone vulnerabili.

Entrambe le parti hanno evidenziato la reciproca attenzione nei confronti della protezione dei minori e dei nuclei familiari, con l’obiettivo condiviso di rafforzare le iniziative di prevenzione e sostegno per evitare e intercettare possibili situazioni di disagio. In questo contesto, sono state discusse ulteriori forme di collaborazione operativa volte a garantire interventi tempestivi ed efficaci sul territorio.

L’incontro si è concluso con l’impegno congiunto a proseguire il dialogo e a sviluppare iniziative sempre più capillari e mirate, finalizzate alla tutela dei diritti dei minori e delle persone più fragili, in un’ottica di costante attenzione al benessere e alla protezione delle comunità più esposte.