Scajola alle inaugurazioni di nuove ambulanze per il ponente ligure: "Donazioni che rafforzano la sicurezza sul territorio"

L’assessore regionale Marco Scajola ha preso parte a una doppia inaugurazioni dedicate al potenziamento del servizio sanitario nel ponente. Ieri, sabato 22, a Ventimiglia, si è svolta la cerimonia di inaugurazione di due nuove ambulanze. La prima, con allestimento da rianimazione, è stata donata dalla famiglia Ballestra e da Calcestruzzi Val Roya in memoria di Albino e Virginia Ballestra. La seconda, con allestimento pediatrico, è stata donata dalla Forza Attiva della Croce Verde Intemelia. L’evento è stato aperto dal presidente della Croce Verde, Davide Pallanca, seguito dai saluti istituzionali e dalla benedizione dei mezzi impartita dal vescovo Mons. Antonio Suetta.



Questa mattina invece, a Bordighera, l’assessore ha preso parte all’inaugurazione di una nuova ambulanza donata da un socio del Lions Club Sanremo Matutia in memoria di Giacomo Anfossi, già socio del Club Sanremo Host. La cerimonia è stata introdotta dal presidente del Lions, Vincenzo Palmero. “È fondamentale investire nella sanità e nella sicurezza del territorio – ha dichiarato l’assessore regionale all’Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola –. Le nuove ambulanze rappresentano un gesto di grande generosità e attenzione verso la comunità. Le donazioni, provenienti da famiglie, associazioni e realtà del volontariato, sono un valore prezioso che sottolineano la capacità di intervento sul territorio e testimoniano un forte senso di solidarietà. Ringrazio tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a migliorare i servizi e a garantire maggiore tutela ai cittadini.”



Le due giornate hanno evidenziato il ruolo fondamentale del volontariato, del mondo associativo e delle donazioni nel sostenere la rete dei servizi di emergenza e di assistenza della Riviera ligure.