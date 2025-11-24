Bordighera, in memoria di Giacomo Anfossi: inaugurata la nuova ambulanza della Croce Rossa (Foto)

Nuova ambulanza per la Croce Rossa di Bordighera. Il mezzo è stato inaugurato ufficialmente ieri davanti all'ingresso del Palazzo del Parco di Bordighera alla presenza di autorità civili, locali, provinciali e regionali, militari e dei rappresentanti e volontari del Comitato di Bordighera della Cri.

La nuova ambulanza, attrezzata per le emergenze, è stata donata da un socio del Lions Club Sanremo Matutia, Gianluigi Ranise, in memoria di Giacomo Anfossi, noto come Mimmo, già socio del Club Sanremo Host, con il quale aveva condiviso anni di lavoro e un profondo legame personale. In segno di riconoscenza, il presidente della Cri di Bordighera Vincenzo Palmero ha consegnato a Ranise una medaglia d'oro attribuita dal presidente nazionale della Cri, Rosario Valasco, per l'alto valore umano e sociale della donazione. Il mezzo è stato benedetto da padre Faustino, parroco della chiesa di Terrasanta, e poi si è svolto il taglio del nastro seguito dall'accensione della sirena.

Per l'occasione è stato anche inaugurato e benedetto un nuovo defibrillatore, a disposizione della comunità, donato dai familiari alla memoria di Aldo Allavena e sono stati consegnati attestati di riconoscimento ai volontari della Cri di Bordighera per gli anni di servizio prestati. La mattinata si è conclusa con un brindisi e le foto di rito con le autorità e i club dei Lions di Sanremo, Bordighera e Ventimiglia presenti.