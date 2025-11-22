Al via la riqualificazione dei marciapiedi di piazza Colombo: definita anche la nuova viabilità temporanea

Prenderanno il via lunedì prossimo i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di piazza Colombo, affidati dal Comune di Sanremo alla ditta Lombardo S.A.S. con sede in città. L’intervento, approvato dalla giunta lo scorso mese, rientra nel più ampio fondo strategico regionale da 500 mila euro che comprende anche i lavori già realizzati nei giardini Sud-Est e quelli in corso ai giardini “Falcone e Borsellino” alla Foce.

Il progetto, firmato dall’architetto Simone Perrone e autorizzato dalla Soprintendenza, prevede la sostituzione della pavimentazione sul lato nord della piazza, l’allargamento e l’impermeabilizzazione del marciapiede di ponente sotto il porticato, la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in via San Francesco con strisce in marmo antiscivolo e la sostituzione dei tombini deteriorati. L’utilizzo di materiali in linea con quelli di via Matteotti garantirà, come sottolineato dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella “una pavimentazione uniforme e di pregio”, oltre a migliorare decoro, funzionalità e accessibilità superando le barriere architettoniche causate dall’usura. La conclusione dei lavori è prevista entro il Festival della Canzone Italiana. L’investimento complessivo ammonta a 186mila euro.

Per consentire lo svolgimento dell’intervento in sicurezza, il Comune ha emanato un'Ordinanza Dirigenziale dell’ingegner Danilo Burastero, che modifica temporaneamente la circolazione nella zona. Da lunedì prossimo alle 7 e fino al 31 dicembre, l’area taxi attualmente situata di fronte ai portici di piazza Colombo sarà trasformata in area di cantiere, mentre lo stazionamento dei taxi sarà spostato di fronte all’hotel Globo. L’area di carico e scarico verrà invece collocata sul lato di levante, tra i due attraversamenti pedonali. Le modifiche saranno segnalate da apposita cartellonistica mobile e dagli agenti preposti alla regolazione del traffico. Con l’avvio del cantiere, piazza Colombo si prepara dunque a un importante intervento di rigenerazione urbana, destinato a valorizzare uno dei principali snodi del centro cittadino.