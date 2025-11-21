Disabilità al centro di Orientamenti: incontro con il ministro Alessandra Locatelli e gli operatori del settore

I temi della disabilità sono stati protagonisti oggi al Festival Orientamenti, grazie alla presenza del ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, affiancata dagli assessori regionali Simona Ferro (Formazione e Lavoro) e Massimo Nicolò (Sanità, politiche socio-sanitarie e Terzo Settore). La delegazione ha incontrato prima gli studenti delle scuole e poi rappresentanti delle realtà che operano quotidianamente nel mondo della disabilità.

L’appuntamento ha voluto riportare al centro del Festival un tema di grande rilievo sociale, articolandosi in due momenti distinti. Nel primo spazio, attraverso testimonianze e racconti degli operatori, è stato presentato ai ragazzi e ai futuri professionisti il valore umano, sociale e professionale del lavoro con e per la disabilità. Il secondo momento è stato invece dedicato alle organizzazioni e agli esperti del settore, per condividere buone pratiche, esperienze e prospettive di crescita. All’incontro erano presenti rappresentanti del Forum Terzo Settore, degli assistenti sociali, della Consulta per l’handicap, del collocamento mirato dei Centri per l’impiego, oltre a esponenti del mondo scolastico e dell’Ufficio scolastico regionale.

Il ministro Locatelli ha sottolineato la centralità del tema: “Ringrazio Orientamenti per questa importante occasione di incontro e confronto nel corso della quale abbiamo messo al centro la persona e valorizzato l’impegno quotidiano di chi opera nel campo della disabilità, dando ai più giovani l’opportunità di conoscere da vicino un settore prezioso del nostro Paese”. Ha aggiunto poi che “l’incontro di oggi conferma l’importanza di lavorare insieme per promuovere una cultura dell’inclusione e dare ad ogni persona la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità”. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha rimarcato l’importanza del dialogo: “Voglio ringraziare il ministro Locatelli per essere qui a Orientamenti oggi, e per aver voluto dialogare non solo con i ragazzi, ma anche con le realtà che quotidianamente lavorano in un settore come quello della disabilità”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Formazione e al Lavoro, Simona Ferro: “Parlare di disabilità davanti ai nostri studenti significa costruire una cultura che riconosce il valore di ciascuno e promuove una società davvero inclusiva. Le testimonianze degli operatori sono preziose sia per i ragazzi sia per noi istituzioni”. Infine, l’assessore alle Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore, Massimo Nicolò, ha evidenziato il valore dell’inclusione: “Portare il tema della disabilità al centro di Orientamenti significa ricordare che inclusione, autonomia e pari opportunità non sono principi astratti, ma obiettivi concreti che richiedono competenze, ascolto e collaborazione”. Ha aggiunto che la Regione “continuerà a investire sulla formazione, sulla qualità dei servizi e sul sostegno alle famiglie”.