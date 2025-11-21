"Territori che insegnano tra piccoli comuni, piccole scuole, aree di frontiera": a Ventimiglia convegno su valore e futuro di Classi in Rete Liguria

"Territori che insegnano tra piccoli comuni, piccole scuole, aree di frontiera: il valore e il futuro di Classi in Rete Liguria" sarà il tema al centro del forum regionale che verrà ospitato nella sala consiliare di Ventimiglia il 24 novembre dalle 15 alle 18.

Per l'occasione interverranno il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, l'assessore all'Istruzione e Servizi Educativi, Politiche Giovanili, Politiche d’Inclusione e di Genere, Disabilità Milena Raco, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia Roberto Campagna, Giuseppina Rita Jose Mangione, primo ricercatore e responsabile della struttura di ricerca piccole scuole - Indire, Franco Manti dell'Università degli Studi di Genova e componente del Consiglio di Gabinetto del Rettore che parlerà di Piccole scuole: un presidio educativo e culturale per lo sviluppo dei territori, la Municipalità di Mentone – Settore Istruzione e la Municipalità di Nizza – Settore Istruzione.

Vi sarà anche un forum con i dirigenti scolastici di alcune istituzioni scolastiche aderenti al Progetto Classi in Rete Liguria: Paolo Auricchia dell'IC Sanremo Ponente; Anna Maria Fogliarini dell'IC Sanremo Levante; Felicita Foglia dell'IC Valli e Carasco - GE; Serena Carelli dell'Istituto Omnicomprensivo Pieve di Teco/Pontedassio, Luca Goggi dell'IC Pra – GE, Patrizia Brosini dell'IC Diano Marina; Paolo Fasce dell'IC Valtrebbia - GE; Sabina Poggio dell'IC Alassio – SV. Sarà, inoltre, presente la referente dei patti educativi territoriali Liguria la dirigente Elena Maria Tramelli dell'IC Teglia – GE.

E' in programma anche un forum con docenti referenti o docenti d'area delle scuole liguri aderenti al progetto Classi in Rete: Alessandro Clavarino, dirigente dell'ufficio II USR Liguria: Aree Interne e Internazionalizzazione, e Graziella Arazzi, referente tecnico Progetto Classi in Rete – USR Liguria.

Previsti anche collegamenti a distanza con ricercatori dello staff piccole scuole – INDIRE: Serena Greco,-Stefania Chipa e Michelle Pieri. All'incontro sono invitati a partecipare, per un prezioso contributo alla discussione e alla progettualità futura delle piccole scuole, anche in dimensione transfrontaliera, amministratori, genitori, docenti e la cittadinanza.