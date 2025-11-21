Il Servizio Educativo Domiciliare diventa “Ambarabà” Un nuovo nome per celebrare la 'Giornata dei Diritti dei bambini' (Foto)

In occasione della Giornata dei Diritti dei Bambini e delle Bambine, celebrata il 20 novembre, il Servizio Educativo Domiciliare del Comune di San Lorenzo al Mare ha ricevuto ufficialmente il nome di “Ambarabà”. Un gesto simbolico ma significativo, promosso dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, che gestisce il servizio, per conferire al progetto un’identità più riconoscibile e vicina alle famiglie del territorio.

La breve cerimonia si è svolta presso la sede che ospita le attività educative, alla presenza del Sindaco Enzo Mazzarese, del Vicesindaco Giampiero Ciavattini, e dei consiglieri di maggioranza e minoranza. Una partecipazione trasversale che ha voluto rimarcare l’importanza del servizio e il valore che l’amministrazione comunale attribuisce ai percorsi di sostegno e accompagnamento dedicati ai più piccoli. Pur nella sua semplicità, il momento è stato denso di significato e di vicinanza alla comunità.

All’evento hanno preso parte anche le famiglie che negli anni hanno usufruito del servizio, insieme a quelle attualmente coinvolte nel percorso educativo. Un’occasione di incontro, scambio e condivisione, che ha permesso di ribadire l’importanza del lavoro svolto dagli educatori e la centralità della continuità nelle relazioni di supporto. Il confronto tra esperienze passate e presenti ha evidenziato il ruolo fondamentale di Ambarabà come spazio di crescita, ascolto e collaborazione.

L’assegnazione del nuovo nome rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento dell’offerta educativa del Comune, con l’obiettivo di rendere sempre più riconoscibile e radicato nel territorio un servizio che negli anni si è dimostrato prezioso per bambini, bambine e famiglie. “Ambarabà” diventa così non solo un nome, ma un simbolo di cura, attenzione e continuità educativa.