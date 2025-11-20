Dies Academicus 2025: sabato una giornata di formazione, storia e spiritualità per l’intera comunità ecclesiale

Sabato prossimo, al Seminario Diocesano Pio XI di Sanremo, si terrà il tradizionale Dies Academicus, appuntamento annuale che segna l’apertura degli Anni Accademici MMXXV–MMXXVI. L’iniziativa, profondamente radicata nella vita culturale e pastorale della diocesi, si propone come un momento di formazione, approfondimento e spiritualità aperto a tutta la comunità ecclesiale. La giornata si aprirà alle 9.15 con la Santa Messa Solenne, presieduta da S. E. R. Mons. Sergio Pagano, B., assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. La presenza di Mons. Pagano, figura di spicco nel panorama degli studi storici ecclesiastici, conferisce un particolare valore liturgico e culturale all’evento.

A seguire, nel contesto del Dies Academicus, verrà presentato il terzo numero della rivista scientifica diocesana Studia Sancti Romuli, dedicata alla ricerca storica, teologica e spirituale legata al patrimonio ecclesiale locale. Interverranno: S. Ecc. Pagano Mons. Sergio, B., il Prof. Toffetti Lucini don Thomas ed il Prof. Parise don Giovanni. L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per valorizzare il lavoro di ricerca svolto in diocesi e per promuovere un dialogo costruttivo tra studiosi, clero e fedeli. A fare da cornice all'evento sarà esposta l’immagine storica “Chiavari, primi del ’900. Il vescovo Reggio consegna la ‘Regola di vita’”, preziosa testimonianza del cammino pastorale e spirituale dell’epoca.

Alle 11 è prevista la Prolusione, dal titolo: “Il Beato Tommaso Reggio, modello di pastore ed esempio di santità. A 25 anni dalla Beatificazione”. La riflessione offrirà uno sguardo storico-spirituale sulla figura del Beato Reggio, vescovo di grande attualità, la cui eredità pastorale continua a ispirare il cammino ecclesiale odierno. A venticinque anni dalla sua beatificazione, l’approfondimento intende rinnovare la memoria di un uomo che seppe coniugare fermezza di fede, dedizione ai più deboli e intensa vita spirituale. L’incontro si svolgerà nel suggestivo scenario del Seminario Diocesano Pio XI, già Monastero della Visitazione, in Viale Carducci 2 a Sanremo. Uno spazio che da secoli custodisce formazione, preghiera e tradizione, rendendosi cornice ideale per un momento di crescita comunitaria e culturale.